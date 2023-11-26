В России введут новые меры поддержки рынка ИЖС
Дополнительные меры поддержки рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) введут в России. По поручению премьер-министра страны Михаила Мишустина их должны представить уже до 1 декабря.
Меры будут разрабатывать Минстрой, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг совместно с Дом.РФ.
Планируется, что летом 2024 года в России введут кластерный подход к оказанию мер поддержки ИЖС в зависимости от спроса и рентабельности жилищного строительства.
Также правительство обновит требования к строительным компаниям, чтобы исключить из них избыточные и устаревшие.
Помимо этого, ведомства пересмотрят нормы градостроительного проектирования, чтобы они соответствовали потребностям людей в социальной и транспортной инфраструктуре.
Аналитика Домклик
В России спрос на ИЖС остаётся высоким. Как показало исследование аналитиков Домклик, в октябре ипотека на ИЖС побила очередной рекорд, несмотря на завершение весенне-летнего сезона.
Эксперты связывают это с ценовой доступностью строящегося жилого дома по сравнению с лотами на первичном и вторичном рынках и воможностью оформить ипотеку на льготных условиях.
На Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
Читайте также: Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи