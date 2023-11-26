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В России введут новые меры поддержки рынка ИЖС

Дата публикации: 26 нояб 2023
В России введут новые меры поддержки рынка ИЖС

Дополнительные меры поддержки рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС) введут в России. По поручению премьер-министра страны Михаила Мишустина их должны представить уже до 1 декабря.

Меры будут разрабатывать Минстрой, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин и Минпромторг совместно с Дом.РФ.

Планируется, что летом 2024 года в России введут кластерный подход к оказанию мер поддержки ИЖС в зависимости от спроса и рентабельности жилищного строительства.

Также правительство обновит требования к строительным компаниям, чтобы исключить из них избыточные и устаревшие.

Помимо этого, ведомства пересмотрят нормы градостроительного проектирования, чтобы они соответствовали потребностям людей в социальной и транспортной инфраструктуре.

Аналитика Домклик

В России спрос на ИЖС остаётся высоким. Как показало исследование аналитиков Домклик, в октябре ипотека на ИЖС побила очередной рекорд, несмотря на завершение весенне-летнего сезона.

Эксперты связывают это с ценовой доступностью строящегося жилого дома по сравнению с лотами на первичном и вторичном рынках и воможностью оформить ипотеку на льготных условиях.

На Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

Читайте также: Ипотека на ИЖС в упрощённом порядке от Сбера: условия, требования, способ выдачи

Новости
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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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