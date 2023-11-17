Как подготовить дом и участок к зимовке
Конец осени — самое время позаботиться о своей даче перед зимой. Правильная подготовка поможет спокойно провести зиму, не переживая за участок, и комфортно встретить весну, а не проводить экстренные спасательные мероприятия.
Вместе с экспертами портала о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE приводим самый подробный список обязательных дел, которые нужно сделать на участке перед зимой.
Начните с растений
Как только листва опала и похолодало, но до заморозков ещё есть время, нужно провести обрезку деревьев, декоративных и плодовых кустарников. Удалить засохшие и больные побеги, лишнюю поросль, сформировать кроны и залечить повреждения, если они есть.
В сухую погоду, пока ещё не меньше пяти градусов тепла, проведите дезинфицирующую и защитную обработку. Осенняя побелка стволов и ветвей известью важнее весенней. Это защитит растения от вредителей, поражений патогенной микрофлорой и от морозных трещин.
Теперь нужно установить укрытия. Чаще всего в организации укрытий на зиму нуждаются декоративные растения, которые зимуют в грунте, но без защиты погибнут. Раньше использовали подручные средства типа соломы и мешковины, а сегодня — в этом помогают специальные укрывные материалы (агротекстиль, спандбонд).
Растения с обширной кроной сначала обматывают бечёвкой для фиксации, потом укрывают. Высокие культуры перед укрытием подвязывают к опорам.
Молодые районированные саженцы в полноценном укрытии не нуждаются, но их стволики можно обматать полотном, чтобы защитить от грызунов, которые любят лакомиться корой. Полотно желательно заглубить и присыпать.
Подготовьте газон
С наступлением холодов эксперты рекомендуют провести последнюю стрижку, оставляя покров высотой от 4-5 до 7-8 сантиметров. Затем выполнить тщательную уборку и вычёсывание газона.
Если осень дождливая, лучше провести аэрацию — или по-другому — проветривание газона. Сделать это простейшим прокалыванием, чтобы впиталась лишняя влага. Главное — не вытаптывать зимой по газону тропинки и не устраивать горки и катки, сколько бы снега ни выпало.
И почву
С этим мероприятием лучше бы успеть до затяжных дождей, иначе придётся отложить до весны.
Для больших участков имеет смысл арендовать мотоблок, на компактных — реально справиться вручную или вилами. Грядки, клумбы и приствольные круги вскапывают на глубину около 15 сантиметров. Комья можно не разбивать.
Подготовьте «ливнёвку»
Если позаботиться об этих системах осенью, то весной дом и прилегающая территория не «утонут». Всё, что накопилось за зиму и растаяло, быстро отведётся с участка, и по нему не придётся передвигаться в резиновых сапогах до самого лета.
Что именно нужно сделать: осмотреть и очистить дождеприёмники и лотки, ревизионные колодцы, прочистить дренажные канавы на своей территории и в своей части системы за участком.
На всякий случай можно проверить и проходимость системы, пока есть время на капитальный ремонт. На крышу лезть необязательно, достаточно залить несколько вёдер воды в один из дождеприёмников и проверить объём на выходе из системы.
Приступайте к теплице
Сначала нужно снять и убрать на хранение всю автоматику и съёмные элементы, если они есть. Затем помыть каркас теплицы, все её элементы и провести дезинфекцию.
Оцинкованный профиль теплицы нужно обработать 9%-ым столовым уксусом при помощи валика или пульверизатора. Для деревянных каркасов подойдёт раствор с добавлением «Доместоса» или простейшей «Белизны».
После того, как каракас высохнет, хорошо бы его побелить раствором негашеной извести. Высохший после мытья поликарбонат, из которого изготовлена теплица, можно протереть насыщенным раствором марганцовки внутри и снаружи.
Неизвестно, насколько снежной будет зима: чтобы не рисковать теплицей, после дезинфекции её нужно укрепить. Для этого внутрь устанавливают Т-образные распорки из бруса или металлического профиля. Толщина стенки профиля должна быть не меньше 2 мм, шаг между опорами — не больше 1,5 м.
Ставят их на подкладки из толстой доски или крупноформатную плитку, которая часто остаётся от мощения. От сдвига опоры фиксируют к поперечинам хомутами или стяжками.
Консервация бассейна и подготовка пруда на даче к зиме
Если в пруду есть зимостойкие растения, нужно удалить им листья и срезать побеги. Если в основе пруда — чаша или мембрана, а вода сильно загрязнилась, её полностью откачивают, вымывают, дезинфицируют и заполняют свежей водой. Если менять воду не нужно, достаточно убрать мусор с поверхности.
Водоём должен быть заполнен наполовину или на две трети. В чашу помещают пластиковые пятилитровые бутылки или канистры, на треть заполненные водой или песком. На неглубокий пруд — до 1 метра — нужно три компенсатора на зеркало, площадью до 5 кв. м. Компенсаторы фиксируют тросом, чтобы они не сгруппировались в одном месте до наступления морозов.
При консервации открытого бассейна нужно сделать то же самое:
- Слить или откачать воду, вымыть поверхности, продезинфицировать. Залить чистую воду, чтобы зеркало не доставало до боковых форсунок 10 см.
- Слить воду из подачи и слива, продуть, используя компрессор.
- Отключить подачу электричества на инженерное оборудование.
- Демонтировать, очистить и убрать съёмное оборудование на хранение.
- Защитить заглушками технические отверстия от скиммера, подсветки и других частей бассейна.
- Установить компенсаторы как в водоёме.
Каждый год ведутся споры о том, нужно ли оставлять воду в чашах, или лучше слить. Эксперты рекомендуют: лучше приложить усилия, залить воду и установить компенсаторы, чем с весны вкладываться в ремонт лопнувшей или выдавленной чаши.
Теперь нужно предотвратить замерзание воды на участке.
- Слить воду из всех ёмкостей и трубопровода.
- Продуть уличные трубы компрессором. Учитывая, что большинство современных уличных водопроводов из полипропилена, оставшаяся вода, превратившись в лёд, может «порвать» трубы. Поэтому пренебрегать продувкой не стоит, а если компрессора нет в хозяйстве, его всегда можно взять в аренду.
- В этот же этап можно включить и демонтаж капельной системы.
Многие не заморачиваются и оставляют ленту и трубки в земле, но прочности такое хранение не добавит.
Насос, расположенный на улице, также стоит демонтировать и занести в помещение. Сарай или гараж хоть и не отапливаются, но и ветра с морозом и мокрым снегом там не будет.
Ещё позаботьтесь о септике.
В камере септика оставьте не меньше четверти воды. При необходимости можно заказать откачку или долить воды и добавить бактерии. Затем обесточьте агрегат, отсоедините насос и компрессор, в каждую секцию закиньте по компенсатору (как в бассейне).
Осталось утеплить трубы и крышку. Чаще всего на крышку вырезают «чехол» из пенопласта, а трубы помещают в готовые или самодельные «скорлупки» из этих же материалов.
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Осмотрите дом
Если строится дом снизу вверх, то подготовка к суровому сезону — наоборот — проводится сверху вниз.
Сначала нужно тщательно осмотреть кровлю на наличие видимых повреждений. Уделите особо внимание примыканиям, проходкам дымохода и вентиляционных каналов. Если что-то треснуло или отошло, пока есть время, нужно заменить или отремонтировать, или загерметизировать.
Теперь проверяем водосточные желобы, трубы и снегозадержатели. Если в желобах установлена кабельная система снеготаяния, её тоже нужно проверить на наличие повреждений изоляции, разрывы и функциональность.
Всё нужно прочистить, укрепить, починить или заменить при необходимости.
Дальше проверяем дымоход. При печном или каминном отоплении дымоходные трубы нужно регулярно очищать от сажи, скопившейся за время простоя пыли и паутины. В том числе и перед началом отопительного сезона. Проще это сделать, пока тепло.
Осмотр крыши продолжается теперь уже изнутри — осматриваем чердак. Можно сразу заметить протечки, щели или плесень. Параллельно осматривайте элементы вентиляционной системы: если чердак зимой будет плохо проветриваться, возникнут проблемы из-за сырости.
Проверьте «коробку» дома
1. Здесь проверяем фасад дома на трещины, плесень, высолы. Если заметите трещины, лучше сразу приступить к ремонту. Даже небольшая не заделанная трещина в штукатурном слое позволит влаге проникать всё глубже и глубже, что будет разрушать отделку несколько месяцев.
Плесень, появившаяся в швах между бревном или брусом, будет отлично себя чувствовать и усиленно размножаться в сырые оттепели, поражая всё больше древесины.
Высолы не только портят вид кирпича, но и постепенно разрушают фасад, поэтому тоже их тоже нужно удалить и обезвредить специальной химией.
2. Осмотрите фундамент, цоколь и отмостку. Не должно быть растрескивания, не должны выпадать куски и отслаиваться отделка. Всё должно быть цельным и стойким к воздействию влаги. Если до облицовки руки не дошли, нужно обработать хотя бы гидрофобизатором.
3. Проверьте подполье. Полноценные подвалы сейчас редкость. Но если дом не на плите, обычно при строительстве оставляют возможность осмотра состояния перекрытия. Искать нужно, то же, что и на чердаке: сырость и её более серьёзные проявления в виде плесени и гнили. Отлично, если ничего не обнаружено! Чтобы так оставалось и дальше, не забываем открывать продухи.
Осмотрите дом внутри
Проверьте слив
Современные сезонные дачи по уровню комфорта мало уступают домам для проживания круглый год. Они оснащены всеми системами жизнеобеспечения и техникой, о которых и нужно позаботиться в первую очередь.
Чтобы слить воду из домашнего водопровода, нужно:
- Отключить обратный клапан. Обычно он находится в колодце (скважине) или в доме, возле гидроаккумулятора. При отключении этого клапана вода из труб уйдёт обратно в источник или сток, в зависимости от компоновки системы.
- Открыть краны. На кухне, в ванной, бане, если водопровод общий, и в моечной, если установлены раковина или душевая с лейкой.
- Открутить сливные элементы бачка гидроаккумулятора и насосной станции.
- Слить воду из системы фильтрации, разобрать фильтры, вытащить картриджи. Если используется соль, её тоже нужно извлечь и убрать на хранение.
После слива водопровода переходим к сливу воды из техники и сантехники:
- У бойлера нужно открутить сливную пробку. Как вода закончится, нужно открыть дренаж на трубе подачи холодной воды. Бак продувают для просушки горячим воздухом через трубу горячей воды.
- Дальше нужно отсоединить патрубки стиральной машинки от подачи и слива, а концы опустить в поддон и запустить режим слива воды. После этого нужно отключить технику. Осталось насухо протереть барабан, машинку и пол. Если на кухне есть посудомоечная машинка, её подготавливают к зиме точно так же.
- Бачок унитаза нужно полностью опустошить. На всякий случай можно всыпать крупную поваренную соль или заполнить его антифризом.
- В завершение нужно скрутить сифоны под ванной и раковинами, слить воду и залить антифризом.
Позаботьтесь об окнах и помещениях
Если есть москитные сетки, желательно их снять и убрать, так они прослужат дольше. Если в створках есть регулируемая фурнитура, её переводят в «зимний» режим. Створки закрывают, замыкают, если ручки с ключом.
Вентиляционные клапаны обязательно нужно оставить открытыми. Как и задвижку на трубе камина, печи или буржуйки.
Межкомнатные двери также пусть будут слегка приоткрытыми. Эти несложные меры помогут поддерживать воздух сухим, насколько это возможно в неотапливаемом помещении, и предотвратят появление затхлости.
Уберите оставшуюся еду
В идеале в доме не должно остаться ничего съестного, но если запасы всё же нужны, защитите их от грызунов. Положите всё в герметичные контейнеры из пластика, а ещё лучше в жестяные или стеклянные ёмкости.
Отключите дом от электричества
Оставлять дачу надолго под напряжением небезопасно, поэтому важно обесточить дом. Обесточивают или всё подворье целиком на вводе, или в каждом щитке отдельно, опустив рычажок автомата в нерабочее положение.
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Обработайте замки
Ничего критичного с ними не случится, но чтобы не возиться весной с заевшим ключом, врезные конструкции входной двери и калитки забрызгивают аэрозолью WD-40, или «Вэдэшкой». Она вытеснит воду и предотвратит коррозию.
Если на хозпостройках или воротах навесные замки, их защищают от снега и влаги колпаками из пластиковых бутылок, обматывают непромокаемой тканью или резиной. Чего проще, натянуть плотную хозяйственную перчатку большого размера и зафиксировать стяжкой.
Замки и крепежи на окнах тоже лучше проверить на надёжность.
Напоследок — уборка на участке
Чем лучше участок убран с осени, тем меньше мусора будет весной.
Бесполезно убирать и вывозить мусор с участка, когда при подготовке дома может понадобиться ремонт покрытий и их демонтаж. Но когда с домом и растениями закончено, и, наконец, опали последние листья, можно приступить к уборке территории.
Без воздуходувки и других ухищрений справиться с уборкой опада и мусора можно граблями и тачкой. Мусор, пораженные ветви и отходы, ботву томатов и картофеля вывозят, а остальное отправляют в компостную яму.
Если есть садовый измельчитель, из сухих ветвей получится хорошая мульча для утепления почвы под укрытиями.
Спрячьте технику и инвентарь
Закончив со всеми подготовительными мероприятиями и уборкой, остаётся позаботиться о технике и инвентаре. Из бензиновой техники нужно слить топливо и масло, а потом запустить, чтобы выработались остатки. Дальше нужно снять, промыть и просушить фильтры.
У аккумуляторной техники нужно снять батареи, чтобы хранить их в тепле. Очищенная и протёртая сетевая техника вполне себе хранится при отрицательной температуре.
Инвентарь, различные шланги и кабели нужно почистить и убрать.
Теперь осталось закрыть все помещения, опустить и замкнуть ставни.
Да, подготовка к зиме потребует немало сил и времени. Но всё же оно того стоит — зимний сезон неожиданный и непростой — подготовив дачу и участок к зиме, вы будете меньше волноваться за недвижимость и сэкономите своё время весной.