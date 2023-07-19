На Домклик появился новый раздел «Построить дом»
На сайте Домклик появился новый раздел «Построить дом», где собраны все полезные сервисы по ИЖС. С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.
В разделе уже представлено более 190 проектов домов и 400 аккредитованных подрядчиков. Этот список будет расширяться, а сервис — дополняться новыми функциями.
Какие сервисы есть в новом разделе
Каталог проектов домов
В новом разделе доступен каталог проектов домов от аккредитованных подрядчиков, с которыми доступна ипотека Сбера на ИЖС без залога и поручителей.
С помощью данного сервиса можно подобрать проект вашего будущего дома, сразу узнать цену выбранного варианта, рассчитать ипотеку на строительство, получить исчерпывающую информацию о проекте и сравнить разные предложения между собой.
Каталог аккредитованных подрядчиков для строительства дома
Здесь собраны надёжные строительные компании, проверенные экспертами Домклик. Для каждого федерального округа сформирован отдельный список аккредитованных подрядчиков.
Калькулятор ипотеки на ИЖС
На сайте можно рассчитать сумму ежемесячного платежа и первоначального взноса, выбрать ипотечную программу для строительства дома и подать заявку в банк.
Объявления о продаже участков с отметкой о доступности льготной ипотеки
В разделе есть отдельный блок, где собраны объявления о продаже земельных участков, которые подходят под условия под условия льготных ипотечных программ — ипотеки с господдержкой и семейной ипотеки. Такие объявления отмечены соответствующим значком — «Ипотека с господдержкой».
Кроме того, для пользователей, которые только присматриваются к идее строительства загородного жилья, в разделе есть гид по строительству и порядка 30 статей-инструкций.
«Интерес россиян к загородной недвижимости растёт. По данным Домклик, в июне доля сделок на ИЖС в общем объёме выдач Сбера достигла 10,7%, хотя ещё в 2022 году этот показатель не превышал 5%. Теперь наши клиенты смогут найти ответы на интересующие их вопросы о строительстве и приобретении загородного дома в одном месте — в новом разделе "Построить дом" на Домклик».
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