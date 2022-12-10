Росреестр намерен уточнить критерии движимого и недвижимого имущества
Росреестр намерен уточнить понятия движимого и недвижимого имущества в 2023 году. Сейчас четкие критерии для разделения таких объектов отсутствуют, что приводит к спорам в вопросах их налогообложения, сообщил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.
Как рассказал Бутовецкий, изменения будут внесены в статью 130 Гражданского кодекса России. Сейчас она определяет «недвижимые вещи» как «объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно». Вместо этого Росреестр предлагает определять объект как недвижимый, если он создавался в результате стройки. В остальных случаях объект будет считаться движимым.
Ведомство планирует внести эти поправки на рассмотрение правительства до конца текущего года.
«Минфин и ФНС (Федеральная налоговая служба — ред.) наш законопроект уже согласовали, большинство регионов тоже. Надеемся, в следующем году он окажется в Госдуме и позволит сократить число налоговых споров», — сказал Бутовецкий.