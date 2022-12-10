Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
1 мин
2K

Росреестр намерен уточнить критерии движимого и недвижимого имущества

Дата публикации: 10 дек 2022
Росреестр намерен уточнить критерии движимого и недвижимого имущества

Росреестр намерен уточнить понятия движимого и недвижимого имущества в 2023 году. Сейчас четкие критерии для разделения таких объектов отсутствуют, что приводит к спорам в вопросах их налогообложения, сообщил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

Как рассказал Бутовецкий, изменения будут внесены в статью 130 Гражданского кодекса России. Сейчас она определяет «недвижимые вещи» как «объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно». Вместо этого Росреестр предлагает определять объект как недвижимый, если он создавался в результате стройки. В остальных случаях объект будет считаться движимым.

Ведомство планирует внести эти поправки на рассмотрение правительства до конца текущего года.

«Минфин и ФНС (Федеральная налоговая служба — ред.) наш законопроект уже согласовали, большинство регионов тоже. Надеемся, в следующем году он окажется в Госдуме и позволит сократить число налоговых споров», — сказал Бутовецкий.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Искусственный интеллект Домклик упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера
2K
Как найти и купить недвижимость на Домклик: инструкция с видео
55K
Сервис оценки недвижимости Домклик: новые возможности и веские аргументы для торга
6K
Как выбрать квартиру: сервис сравнения недвижимости онлайн от Домклик
49K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
18
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
825
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
118
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал