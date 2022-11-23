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Искусственный интеллект Домклик упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера

Дата публикации: 23 нояб 2022
Искусственный интеллект Домклик упростит выбор недвижимости и получение ипотеки Сбера

Сбер упрощает процесс выдачи ипотеки и улучшение качества обслуживания клиентов благодаря технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Кирилл Царёв в рамках международной конференции по ИИ Artificial Intelligence Journey.

В 2023 году на главной странице Домклик будет запущена новая модель рекомендаций, которая будет отображать объекты недвижимости в зависимости от сегмента клиента.

По словам Кирилла Царёва, уже сегодня банк внедрил ИИ в основные процессы ипотечного кредитования и сопутствующих услуг — от поиска недвижимости до проведения сделок с жильем. Все эти сервисы доступны на Домклик.

В частности, сейчас в Сбере совершенствуют рекомендательные системы, которые помогают клиентам быстрее находить оптимальные варианты, ориентированные под их потребности. Алгоритмы Домклик автоматически оценивают объекты недвижимости и дают всем участникам рынка, в том числе профессиональным, информацию для принятия решений.

Системы компьютерного зрения обрабатывают входящий поток документов и дают возможность использовать их в автоматическом режиме для ускорения обслуживания клиентов. Также они используются для обработки фотографий объектов недвижимости – например, при публикации на витрине сервиса Домклик.

Решение на базе ИИ используется в том числе в системах управления качеством контента на витрине Домклик, а также в процессах коммуникации с клиентом. Уже в этом году Домклик перевел с кнопочного меню на голосовое основные процессы коммуникаций с клиентом ботами. В следующем году и здесь ожидается дальнейшие развитие.

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Кирилл Царёв,первый заместитель Председателя Правления СберБанка«Ипотека должна быть быстрой, простой и удобной — из этого процесса нужно исключить все действия, которые не помогают нашим клиентам, а отнимают у них время и энергию. И главный помощник здесь — искусственный интеллект. Мы уже применяем его для персонализации клиентских предложений, консультирования клиентов, обработки документов и противодействия мошенникам. Сбер постоянно тестирует новые решения в сфере ИИ и лучшие из них внедряет. В следующем году мы продолжим работу над улучшением всех процессов — это значительно упростит и повысит качество клиентского опыта при проведении сделок с недвижимостью на Домклик».

В конференции Artificial Intelligence Journey участовал президент России Владимир Путин. Он поблагодарил Сбер, который взял на себя координацию работы в этой сфере.

Российские разработки в сфере ИИ занимают лидирующие позиции в мире по многим направлениям: в сфере цифровизации госуслуг страна входит в топ-10 лучших стран мира, подчеркнул глава государства. Он отметил, что технология повышает эффективность различных отраслей на 20-30%.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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