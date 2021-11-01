Как выбрать квартиру: сервис сравнения недвижимости онлайн от Домклик
Покупка квартиры — важное решение, к которому стоит подходить обдуманно. При поиске и выборе недвижимости бывает сложно определиться между несколькими понравившимися вариантами. Хочется принять лучшее решение?
Разбираемся, как сравнить квартиры на вторичном рынке, учесть все параметры, ничего не упустить и сделать правильный выбор.
Как cервис сравнения недвижимости Домклик поможет в выборе
Сервис сравнения проанализирует каждое объявление по 40 параметрам, среди которых площадь, этаж, количество комнат, планировка, расположение дома, год постройки, инфраструктура, отзывы соседей, условия сделки и другие.
Чек-лист для проверки недвижимости поможет всё учесть, зафиксировать даже самые неочевидные детали и в итоге сделать правильный выбор.
На каком этапе поиска сравнивать квартиры
Вы можете сравнивать квартиры неограниченное количество раз, добавлять и убирать объявления, обновлять список. Лучше сравнивать квартиры на каждом этапе поиска. Это занимает немного времени.
С чего начать? Если ранее вы не искали квартиру, посмотрите недвижимость, которая отвечает вашим критериям. Сделать это легко, настоив фильтры поиска: город, район, цена. И более точные параметры — количество комнат, этажность и материал дома, этаж и другие.
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Изучив предложенные варианты, составьте список из 5-10 наиболее подходящих квартир. Или вернитесь к уже отобранному заранее списку. Добавляйте объявления в «Избранное», чтобы они были у вас под рукой.
Вы можете сразу сравнить их или посмотреть вживую, а потом уже сравнивать. Рекомендуем сделать это до просмотра, чтобы сократить количество звонков продавцам и поездок — сэкономить время и силы. Также, сравнив заранее, вы сразу поймете, какой информации не хватает и какие вопросы нужно задать продавцу.
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После просмотров не стоит сразу принимать решение и тем более оглашать его продавцу. Возьмите паузу, чтобы все обдумать.
Для примера мы выбрали две похожие квартиры в Санкт-Петербурге — это двухкомнатные квартиры, расположенные в одном районе, с небольшой разницей в цене. Вы можете добавить в список сравнения и больше квартир — рассмотрим ниже.
Как воспользоваться сервисом сравнения недвижимости Домклик
Сервис сравнения — простой и быстрый инструмент. Чтобы воспользоваться им, не потребуется скачивать дополнительные приложения или тратить много времени.
1️⃣ Отобранные объявления добавьте в список сравнения — для этого нажмите «Сравнить» в каждом из объявлений. Когда вы нажмете, на месте «Сравнить» появится «В сравнении» — объявление добавлено в список.
2️⃣ Откройте сервис сравнения — там вы найдете добавленные ранее в список сравнения объявления.
3️⃣ Просмотрите результат. В строках зеленым выделены лучшие параметры. Например, цена ниже, площадь больше, дом новее. Чем больше «зеленых категорий» получила квартира, тем привлекательнее её приобретение для вас.
В ходе сравнения вы можете добавлять и убирать квартиры, примеряться к другим квартирам в нужных районах — просто зайдите в поиск и дополните список сравнения, нажав в объявлениях «Сравнить».
Что делать, если в объявлении отсутствуют некоторые параметры квартиры
Действительно, продавцы недвижимости не всегда указывают необходимые параметры, как в случае со второй выбранной нами квартирой.
Если вам всё же нравится квартира с недостаточно информативным объявлением, в сервисе сравнения предусмотрен Чек-лист для просмотра.
Это список, который вы можете скачать или даже распечатать, чтобы сделать пометки, не забыть задать нужные вопросы продавцу, сохранить информацию. Скачав чек-лист перед звонком продавцу, удобно строить по нему телефонный разговор.
Если заполнить такой список по каждой понравившейся квартире, структурировать информацию будет ещё проще, а, значит, и принять верное решение получится спокойно и быстро.