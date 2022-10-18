Сервис оценки недвижимости Домклик: новые возможности и веские аргументы для торга
Весной этого года Домклик запустил бесплатный сервис оценки недвижимости, который позволяет узнать рыночную стоимость квартиры. Рассказываем о новых возможностях сервиса, и о том, чем он будет полезен продавцам, покупателями и профессиональным риелторам.
Как работает сервис оценки недвижимости Домклик
Сервис оценки недвижимости — бесплатная онлайн-платформа, которая анализирует цены на квартиры с помощью машинного обучения. Алгоритм сопоставляет информацию за последние 3 месяца и сравнивает квартиру с похожими вариантами в объявлениях на Домклик и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке.
Кому будет полезен сервис оценки недвижимости
Сервис актуален для продавцов квартир, агентов по недвижимости, а также для покупателей. Ведь он позволяет узнать рыночные цены на квартиры в режиме реального времени.
- Если вы покупаете недвижимость — рыночная цена станет аргументом во время переговоров с продавцом и поможет не переплатить при покупке квартиры.
- Если вы продаете недвижимость — рыночная цена повысит спрос на квартиру и ускорит продажу.
Что будет в отчете рыночной стоимости
В отчете будет информация о рыночной цене квартиры, диапазон оптимальной цены, график изменения цены, объявления и сделки с похожей недвижимостью.Информация о рыночной цене — позволит получить информацию об уровнях цен на квартиры и сэкономить время на самостоятельном анализе.Диапазон оптимальной цены — позволит узнать верхнюю и нижнюю границу стоимости квартир в заданном районе. Это поможет продавцам грамотно подойти к вопросу формирования цены на свою квартиру, а покупателям — составить качественную переговорную тактику по торгу.
График изменения цены — позволит наглядно оценить динамику стоимости недвижимости в конкретном районе и оценить, как меняются цены.
Подписка на изменение стоимости недвижимости — инструмент подойдет тем, кто планирует купить недвижимость и хочет быть в курсе последних тенденций на рынке и узнавать об изменениях цены.
Сравнение квартиры с аналогичными вариантами — позволит продавцам квартир сравнить свое предложение с аналогичными и поставить справедливую цену для быстрой продажи, а покупателям —увидеть разные варианты в заданной локации и выработать аргументы для торга.
Кроме того, в сервисе появился новый раздел — Тренды рынка.
В этом разделе можно найти аналитическую сводку по динамике цен на рынке недвижимости в заданном регионе. Тренды рынка помогают понять динамику цен в разных категориях недвижимости (новостройки, вторичка, загородные дома).
Как узнать рыночную стоимость квартиры
Бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры можно онлайн на Домклик.
- Введите адрес квартиры
- Укажите количество комнат
- Укажите примерную площадь квартиры