Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
3 мин
6K

Сервис оценки недвижимости Домклик: новые возможности и веские аргументы для торга

Дата публикации: 18 окт 2022
Сервис оценки недвижимости Домклик: новые возможности и веские аргументы для торга
Содержание

Весной этого года Домклик запустил бесплатный сервис оценки недвижимости, который позволяет узнать рыночную стоимость квартиры. Рассказываем о новых возможностях сервиса, и о том, чем он будет полезен продавцам, покупателями и профессиональным риелторам.

Как работает сервис оценки недвижимости Домклик

Сервис оценки недвижимости — бесплатная онлайн-платформа, которая анализирует цены на квартиры с помощью машинного обучения. Алгоритм сопоставляет информацию за последние 3 месяца и сравнивает квартиру с похожими вариантами в объявлениях на Домклик и вариантами из ипотечных сделок, проведённых в СберБанке.

В отчёте рыночной цены учитываются адрес, характеристики дома, этаж, ремонт квартиры и другие параметры.
В отчёте рыночной цены учитываются адрес, характеристики дома, этаж, ремонт квартиры и другие параметры.

Кому будет полезен сервис оценки недвижимости

Сервис актуален для продавцов квартир, агентов по недвижимости, а также для покупателей. Ведь он позволяет узнать рыночные цены на квартиры в режиме реального времени.

  • Если вы покупаете недвижимость — рыночная цена станет аргументом во время переговоров с продавцом и поможет не переплатить при покупке квартиры.
  • Если вы продаете недвижимость — рыночная цена повысит спрос на квартиру и ускорит продажу.

Что будет в отчете рыночной стоимости

В отчете будет информация о рыночной цене квартиры, диапазон оптимальной цены, график изменения цены, объявления и сделки с похожей недвижимостью.Информация о рыночной цене — позволит получить информацию об уровнях цен на квартиры и сэкономить время на самостоятельном анализе.Диапазон оптимальной цены — позволит узнать верхнюю и нижнюю границу стоимости квартир в заданном районе. Это поможет продавцам грамотно подойти к вопросу формирования цены на свою квартиру, а покупателям — составить качественную переговорную тактику по торгу.

График изменения цены — позволит наглядно оценить динамику стоимости недвижимости в конкретном районе и оценить, как меняются цены.

Сервис оценки недвижимости Домклик: новые возможности и веские аргументы для торга №1

Подписка на изменение стоимости недвижимости — инструмент подойдет тем, кто планирует купить недвижимость и хочет быть в курсе последних тенденций на рынке и узнавать об изменениях цены.

Сравнение квартиры с аналогичными вариантами — позволит продавцам квартир сравнить свое предложение с аналогичными и поставить справедливую цену для быстрой продажи, а покупателям —увидеть разные варианты в заданной локации и выработать аргументы для торга.

Кроме того, в сервисе появился новый раздел — Тренды рынка.

В этом разделе можно найти аналитическую сводку по динамике цен на рынке недвижимости в заданном регионе. Тренды рынка помогают понять динамику цен в разных категориях недвижимости (новостройки, вторичка, загородные дома).

Понимание трендов рынка поможет оценить общую ситуацию на рынке недвижимости.
Понимание трендов рынка поможет оценить общую ситуацию на рынке недвижимости.

Как узнать рыночную стоимость квартиры

Бесплатно оценить недвижимость и узнать рыночную стоимость квартиры можно онлайн на Домклик.

  1. Введите адрес квартиры
  2. Укажите количество комнат
  3. Укажите примерную площадь квартиры

Новости
Инструкция
Изменение цен на недвижимость
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Как правильно торговаться с продавцом
353K
Стоит ли сейчас брать ипотеку и что будет с ценами на жильё: мнение эксперта
78K
Как сдать в аренду ипотечную квартиру
36K
Клиенты Сбера поделились советами, как сэкономить при покупке квартиры
11K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
16
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
817
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
117
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал