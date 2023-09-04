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В России упростят получение участков для строительства домов
Дата публикации: 04 сен 2023
Кабмин поддержал с условием доработки проект закона, согласно которому россиянам будут предоставлять земельные участки под индивидуальное жилищное строительство без проведения торгов. Соответствующий комментарий опубликован в электронной базе Госдумы.
В документе выведение объекта на конкурентную процедуру названо излишним, поскольку использование участка не приводит к получению гражданином доходов.
Как указали в правительстве, нынешняя редакция законопроекта не учитывает предоставление гражданам участков на безвозмездной основе, а также использование для ведения личного подсобного хозяйства, фермерской деятельности или садоводства.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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