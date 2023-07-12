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В России упростили процедуру предоставления жилья по договору соцнайма

Дата публикации: 12 июл 2023
В России упростили процедуру предоставления жилья по договору соцнайма

Госдума приняла закон, который позволит получать жилье по договору социального найма не только по месту жительства заявителя, но и в других населенных пунктах.

Ранее жилые помещения предоставлялись по договору соцнайма только в границах населенного пункта по месту жительства заявителя. Теперь россияне смогут получать социальное жилье в другом населенном пункте, входящем в состав муниципального образования. Предоставление таких жилых помещений будет осуществляться только с письменного согласия граждан.

Соответствующие изменения внесли в ст. 57 Жилищного кодекса Российской Федерации. Закон должен вступить в силу с сентября 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятый закон позволит решить жилищные вопросы большего количества граждан. В частности, это касается жителей малочисленных сельских населенных пунктов, где практически отсутствует строительство многоквартирных домов.

Кто может получить жилье по договору соцнайма

Категория льготников, имеющих право на заключение договора социального найма, закреплена законодательно. Все получатели перечислены в пункте 1 статьи 51 ЖК РФ.

По закону претендовать на бесплатное жилье от государства могут малоимущие граждане без жилья или с жильем недостаточной площади, а также имеющие показания по состоянию здоровья.

Читайте также: Договор социального найма: как получить квартиру от государства

Новости
Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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