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В России упростили представление интересов собственников квартир в суде

Дата публикации: 12 дек 2023
В России упростили представление интересов собственников квартир в суде

Председателю совета дома больше не нужно получать доверенности собственников для представления их интересов в суде, если ему дали такое право на общем собрании. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Раньше по делам, связанным с управлением домом и коммунальными услугами, он мог выступать в суде только по доверенностям. Теперь же для этого достаточно решения общего собрания собственников.

Его нужно оформить как протокол и прописать там конкретные споры, в рамках которых глава дома сможет представлять интересы соседей.

Закон вступил в силу 12 декабря.

Читайте также: Как правильно проводить собрание жильцов дома

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Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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