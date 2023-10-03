Собрания собственников жилья хотят проводить онлайн
Собрания собственников недвижимости намерены перевести в онлайн-формат в рамках оптимизации и обновления государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Нововведения предполагают интеграцию ГИС ЖКХ с другими информсистемами, включая региональные. Отмечается, что это поможет получать более точные данные.
При этом проведение общих собраний собственников в онлайн-режиме позволит сократить время на заполнение документов, их проверку, а также определение личности собственника. Как уточнили в комитете, голосования будут проходить через «Госуслуги», после чего система оформит принятые решения в протокол для общего доступа. Таким образом можно избежать подделки документов.
Кроме того, депутаты обсуждают создание единой платёжки по всем жилищно-коммунальным услугам. Речь идет о присвоении каждому помещению лицевого счета, который не меняется при смене собственника. Сейчас на оплату ЖКУ может приходить до десятка счетов, а при новом владельце квартиры открываются новые лицевые счета, в то время как старые могут остаться с задолженностью, будучи закрытыми.
Рассмотрение поправок в Жилищный кодекс запланировано на ноябрь 2023 года.