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Собрания собственников жилья хотят проводить онлайн

Дата публикации: 03 окт 2023
Собрания собственников жилья хотят проводить онлайн

Собрания собственников недвижимости намерены перевести в онлайн-формат в рамках оптимизации и обновления государственной информационной системы (ГИС) ЖКХ. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на комитет Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

Нововведения предполагают интеграцию ГИС ЖКХ с другими информсистемами, включая региональные. Отмечается, что это поможет получать более точные данные.

При этом проведение общих собраний собственников в онлайн-режиме позволит сократить время на заполнение документов, их проверку, а также определение личности собственника. Как уточнили в комитете, голосования будут проходить через «Госуслуги», после чего система оформит принятые решения в протокол для общего доступа. Таким образом можно избежать подделки документов.

Кроме того, депутаты обсуждают создание единой платёжки по всем жилищно-коммунальным услугам. Речь идет о присвоении каждому помещению лицевого счета, который не меняется при смене собственника. Сейчас на оплату ЖКУ может приходить до десятка счетов, а при новом владельце квартиры открываются новые лицевые счета, в то время как старые могут остаться с задолженностью, будучи закрытыми.

Рассмотрение поправок в Жилищный кодекс запланировано на ноябрь 2023 года.

Читайте также: Что изменится для собственников и покупателей недвижимости с 1 октября 2023 года

Законы и регулирование рынка
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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