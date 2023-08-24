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Новости
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В России участились случаи мошеннических «продаж изъятого имущества»

Дата публикации: 24 авг 2023
В России участились случаи мошеннических «продаж изъятого имущества»

Росимущество предупредило граждан об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства или специализированных структур. Целью мошенников является распространение недостоверной информации о продаже арестованного и изъятого имущества. Об этом сообщается на сайте Росимущества.

Ведомство напоминает, что достоверная информация о реализации имущества размещается только на сайтах Росимущества, специализированных организаций и официальном интернет-ресурсе для проведения торгов.

Отмечается, что при аукционной реализации имущества на вышеуказанных сайтах появится сообщение о назначенной для сделки торговой площадке.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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