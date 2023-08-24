1 мин
155
В России участились случаи мошеннических «продаж изъятого имущества»
Дата публикации: 24 авг 2023
Росимущество предупредило граждан об участившихся случаях мошенничества от имени ведомства или специализированных структур. Целью мошенников является распространение недостоверной информации о продаже арестованного и изъятого имущества. Об этом сообщается на сайте Росимущества.
Ведомство напоминает, что достоверная информация о реализации имущества размещается только на сайтах Росимущества, специализированных организаций и официальном интернет-ресурсе для проведения торгов.
Отмечается, что при аукционной реализации имущества на вышеуказанных сайтах появится сообщение о назначенной для сделки торговой площадке.
Читайте также: Отчуждение имущества: кто и как может потерять право собственности
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах