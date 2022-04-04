Виды мошенничества при аренде и способы себя обезопасить
Когда снимаешь квартиру, нужно быть предельно осторожным. Рассказываем об основных видах мошенничества и как от них уберечься, чтобы не потерять деньги и крышу над головой.
Как обманывают мошенники
Обман может прийти с любой стороны. Вас может попытаться обмануть человек, выдающий себя за риелтора, недобросовестный собственник или вовсе посторонний, решивший нажиться на ситуации. Будьте предельно осторожны, если ваша ситуация похожа на одну из этих.
Договор на оказание информационных услуг
Вы ищете жилье на популярном сайте и видите привлекательные объявления: квартиры с хорошим ремонтом и удобным расположением по низкой цене. Звоните по объявлению, а вам предлагают подъехать в офис фирмы.
Вы приезжаете: вас просят подписать договор и внести комиссию. При этом торопят: внимательно прочитать договор не дают, убеждая, что вы сейчас упустите выгодный вариант. После уплаты комиссии вы получите номера телефонов «собственников». Скорее всего, по телефону вам ответят, что объявления неактуальны. Если вообще кто-то возьмет трубку.
Все претензии бесполезны: в договоре скорее всего будет написано, что организация предоставляет только информационные услуги и ничего не гарантирует. Такие конторы не имеют никакого отношения к надежным агентствам недвижимости.
В последнее время мошенники пошли еще дальше: они даже не приглашают вас в офис, а просто просят перевести на карту деньги, отказываясь показать объект без предоплаты. Объясняют это огромным спросом на него. Никогда-никогда так не делайте!
Сдача квартиры без ведома собственника
Здесь есть три варианта.
Если хозяева редко появляются в квартире, ее могут сдать посторонние люди. Мошенники подделывают документы и находят несколько претендентов на квартиру. Вы ни о чем не догадываетесь: подписываете договор, отдаете залог и плату за первый месяц. А после обнаруживаете, что не только вы сняли эту квартиру.
Если у квартиры несколько собственников, сдать ее можно только с согласия их всех. Но иногда бывает так, что отношения между собственниками не очень хорошие, и кто-то из них желает сдать квартиру сам. Пока собственники будут решать собственные распри, вам придется искать новое жилье.
Бывает, что квартиры сдают в субаренду наниматели. То есть те, кто и сам снимает ее. Это законно, если наниматель получил разрешение у собственника, и оно прописано в договоре найма. Если же ничего этого нет, последствия для вас будут печальными: расторжение договора и выселение.
Предоплата без договора
Собственник квартиры — или тот, кто им притворяется, — просит внести аванс, чтобы подтвердить серьезность ваших намерений снять квартиру. Или предлагает после осмотра жилья сразу заплатить за первый месяц проживания. При этом договор пока не подписывает, ссылаясь на отсутствие времени здесь и сейчас. После оплаты наймодатель перестает отвечать на звонки и меняет замки на входной двери.
А бывает и так, что вам предлагают оплатить несколько месяцев наперед, чтобы получить скидку. Если вы заплатите всю предлагаемую сумму и не составите дополнительное соглашение к договору, вы окажетесь в крайне невыгодном положении. Да, иногда заплатить вперед за несколько месяцев предлагают и честные наймодатели. Но даже в этом случае получается не слишком удобно: вдруг вы решите переехать раньше срока или владельцу квартиры она срочно понадобится. Вернуть остаток денег может быть непросто.
Ремонт за счет арендатора
Довольно частый случай: владелец квартиры сдает ее по сниженной цене, но ставит условие — вы сделаете ремонт за свой счет. Вы быстро приводите квартиру в порядок, обустраивая ее под себя, а собственник выселяет вас под надуманным предлогом и сдает жилье кому-то другому по более высокой стоимости. Отстаивать свои права скорее всего придется в суде.
Как себя обезопасить: чек-лист
Последовательно выполните все пункты. Помните: проблему проще предотвратить, чем решить.
Присмотритесь к объявлению
Должна насторожить слишком низкая цена у объектов с хорошим ремонтом и выгодным расположением. Такие объявления могут быть приманкой мошенников, которые заключают договоры на информационные услуги. Поищите фотографии квартиры в интернете: возможно, этот объект расположен вообще в другом городе. И обязательно оставьте жалобу на сайте, если нашли такой объект. Поищите в интернете номер телефона владельца объявления: возможно, вы найдете о нем отзывы.
На Домклик вы можете звонить по объявлениям безопасно: для этого нажмите на кнопку «Позвонить» в объявлении, и мы соединим вас с продавцом. Звонок будет совершен через телефонию Домклик, ваш номер останется скрыт. Вы сможете сообщить его, если предложение вас заинтересует. Никакого спама, никаких ответных звонков в неудобное время.
Внимательно выбирайте риелтора
Выбирайте стабильные компании с хорошей репутацией. Это легко сделать на Домклик, в разделе«Агентства недвижимости». Или обратитесь к родным или друзьям — может быть они посоветуют вам специалиста.
Когда найдете риелтора, заключите с ним договор на оказание услуг. Внимательно читайте и просите внести правки, если вам что-то не нравится. А главное — не платите комиссию до того, как риелтор поможет найти квартиру и заключить договор с собственником.
Проверьте документы собственника
Собственник должен предоставить для сделки оригиналы документов: паспорта, свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН, договора купли-продажи квартиры или другого правоустанавливающего документа.
Внимание должны привлечь явные признаки подделки: отсутствие или неверное расположение водяных знаков, сбивающиеся шрифты, низкое качество печати. Несовпадение любых данных или явные нестыковки — повод не подписывать договор.
Обратите внимание на поведение наймодателя. Если он явно нервничает, требует поскорее подписать договор или настроен агрессивно, лучше сделку не заключать.
Подпишите договор найма и акт приема-передачи
Эти документы дают вам право проживать в квартире и устанавливают, какие вещи наймодателя в ней остаются, и в каком она состоянии. О том, как составить договор, читайте в нашей статье «Договор аренды или договор найма жилья: в чем разница и как составить».
Сверьте паспортные данные, данные о квартире, даты, суммы и расчетные реквизиты. Согласуйте пункты договора, которые кажутся вам подозрительными или крайне невыгодными. Помните: вы будете долгое время жить на тех условиях, которые выбрали сами.
Сделайте подробные фото квартиры, вставьте их в акт и распечатайте. Пусть и на черно-белом принтере. Так и вам, и собственнику будет проще — не придется спорить как выглядела квартира, когда вы въезжали.
Не вносите предоплату или залог, пока нет договора
Иначе можно считать, что деньги просто подарили. До заключения договора найма не платят ни собственнику, ни риелтору.
Требуйте расписку о передаче денег
Или переводите средства со счета на счет. Безналичные расчеты через интернет-банк безопаснее и удобнее для арендатора и арендодателя.
Не платите за несколько месяцев вперед. По крайней мере, в самом начале, когда только подписываете договор. На этом этапе нет гарантий, что вы останетесь в квартире надолго и сохраните нормальные отношения с собственником. Но если вы уже давно здесь живете, верите в порядочность наймодателя и вам удобно платить раз в полгода — почему бы и нет.