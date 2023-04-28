Почему нельзя тянуть с оформлением наследства: всё о выморочном имуществе
В Москве участились случаи мошенничества с выморочным имуществом: мошенники подделывают документы для регистрации права собственности на недвижимость для продажи квартир до того, как они перейдут в собственность города.
Этой статьёй напоминаем, почему важно заявить о своих правах у нотариуса, чтобы не потерять наследство, как и в какой срок это сделать, и можно ли вернуть жильё, которое признали выморочным.
Что такое выморочное имущество
Чтобы стать полноправным наследником, недостаточно просто знать о будущем имуществе или пользоваться им после смерти того, кто пообещал его передать. Наследник должен заявить о своих правах у нотариуса в течение полугода — неважно, есть завещание или нет.
Если этого не сделать, то всё, чем владел умерший, перейдёт в муниципальную или федеральную собственность. Такое имущество называется выморочным, и государство может распоряжаться им по своему усмотрению — продать или использовать. Восстановить право на наследование выморочного имущества можно только через суд.
Выморочным называется имущество — недвижимость, земля, ценные бумаги, драгоценности — оставшееся после смерти владельца, у которого нет наследников. Их может не быть, потому что их нет в живых или у наследодателя никогда не было родственников, которые составляют первую и вторую очереди наследования. Тогда после смерти собственника имущество становится выморочным и его наследует государство. Таковым может стать все имущество, каким человек владел при жизни, или только часть нажитого.
Признание имущества выморочным
Основания, по которым имущество будет переходить в статус выморочного, с разъяснениями изложены в статьях1151, 1117, 1158 ГК РФ. Список выглядит следующим образом:
- Наследников нет — ни по завещанию, ни по закону.
- Наследники признаны недостойными, то есть в суде доказано, что они предпринимали противоправные действия против наследодателя или препятствовали осуществлению его последней воли. Также родитель, не плативший алименты, не может претендовать на наследство, как и родитель, лишенный родительских прав.
- Наследники пропустили срок принятия наследства: на то, чтобы заявить о себе у нотариуса, закон отводит 6 месяцев с даты смерти наследодателя или объявления его умершим
- Наследники отказались наследовать, не указав преемников своей доли: например, они узнали, что наследодатель имеет большие долги.
Во всех этих случаях выморочное имущество переходит в собственность государства или муниципалитета.
Особенности наследования государством
Квартиры, земельные участки с постройками, любой объект недвижимости или доли в нем — все это получает в собственность муниципальное образование, например городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ или субъект РФ. Все остальное имущество наследует Российская Федерация, то есть оно переходит в федеральную собственность: ценные бумаги, драгоценности, автомобили, интеллектуальная собственность.
Долги тоже переходят по наследству государству. Так, банки могут требовать вернуть кредит умершего должника в пределах стоимости имущества. То есть, если долг составляет 3 млн рублей, а имущество стоит 1,5 млн, банк получит от государства только 1,5 млн рублей.
Срок наследования выморочного имущества
Перед переходом выморочного имущества в муниципальную ли государственную собственность должно пройти шесть месяцев. За это время наследники обязаны заявить о своих правах. Если никто не появился, начнётся оформление выморочного имущества. Государство, в отличие от наследников, не может отказаться от полученного наследства.
В то же время в России нет закона, который чётко определяет, как государству принимать и распоряжаться выморочным имуществом. Поэтому переход происходит автоматически, а все ситуации дальнейшего использования рассматриваются индивидуально. Например, жилая недвижимость может применяться в качестве фонда для очередников или обеспечения жильем госслужащих.
Если объекты не подходят для этих целей сами по себе или, наоборот, прилегающая территория — высокого качества и такое жилье невыгодно использовать как социальное, имущество попадает на торги.
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Как вернуть выморочное имущество
Бывает, что наследники не успели заявить о своих правах в отведённый для этого срок: допустим, не знали о смерти родственника, потому что живут далеко и редко поддерживали связь. Восстановить права можно только через суд.
Что нужно для суда
Для процесса потребуются документы, подтверждающие, что причины, по которым произошло опоздание, веские. Это может быть больничный лист, справка с работы о командировке и тому подобные доказательства.
Юристы предупреждают, что такое разбирательство будет непростым, потому что российский суд бывает недоверчив к искам о восстановлении прав на наследство по истечении 6 месяцев. Дело в том, что наследственные споры могут быть частью мошеннической схемы по присвоению имущества для дальнейшей продажи.
Если суд примет решение в пользу истца и восстановит права на наследство, об этом нужно сообщить нотариусу, вступить в наследство и оформить имущество в собственность.
Почему нужно спешить к нотариусу
Одна из распространённых ошибок, которые допускают наследники — игнорирование бумажной волокиты. Они не идут к нотариусу, потому что, например, уже живут в квартире, которую наследуют, и рассчитывают, что «всем и так всё понятно».
Без документального подтверждения государство будет считать, что наследников нет, и заберёт имущество. Тогда придётся судиться, чтобы попытаться его вернуть. Судебные органы также потребуют веских аргументов, почему наследник пропустил срок вступления в права. Это могут быть медицинские справки, удостоверения о длительной командировке и тому подобное. Если суд вынесет положительное решение, наследнику нужно быстро оформить свои права у нотариуса.
Как оформляется выморочное имущество
Оформление выморочного имущества в собственность происходит в несколько этапов. В первую очередь Росимущество получает у нотариуса свидетельство о праве на наследство. Его передают в налоговую, затем — на оценку.
Следующий шаг — торги. В них имеют право участвовать все желающие. Выморочные квартиры могут стоить дешевле, чем похожие объекты в среднем по рынку, но в цену заложены риски появления наследников. Если их восстановят в правах, новый собственник останется без денег и без квартиры.
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