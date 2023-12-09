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В России станет проще перевести жилое помещение в нежилое

Дата публикации: 09 дек 2023
В России станет проще перевести жилое помещение в нежилое

Россияне смогут быстрее переводить жилую недвижимость в нежилую и наоборот. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума.

Согласно действующему законодательству, такое решение принимают органы местного самоуправления в течение 45 дней. Не позднее чем через три рабочих дня они должны сообщить о согласовании смены статуса помещения собственнику, отправив соответствующий документ. Он и является подтверждением окончания перевода жилого помещения в нежилое и наоборот.

По новому закону завершением процедуры будет считаться запись новых сведений в ЕГРН.

Если для изменения статуса недвижимости нужна перепланировка, то в качестве подтверждения необходим акт приемочной комиссии. Для его получения владельцу помещения, по новым правилам, нужно предоставить техплан. Принятый закон отводит на утверждение акта 30 дней (сейчас срок не установлен). Кроме этого, перевод объекта также будет считаться законченным, когда данные внесут в ЕГРН.

Читайте также: Как перевести нежилое помещение в жилое

Новости
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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