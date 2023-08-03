Депутаты Госдумы отказались упрощать процедуру перепланировки лоджий
Госдума РФ, сообщает Российская газета, отклонила законопроект, в котором предлагалась возможность согласовать перепланировку лоджий в жилых многоквартирных домах.
Почему законопроект о согласовании перепланировок лоджий отклонили
Существующие стандарты и правила напрямую не запрещают таких действий. Однако фактически создают непреодолимые препятствия: для перепланировки лоджии владелец квартир должен получить согласие от всех соседей в доме.
Дума Ставропольского края внесла в Госдуму РФ соответствующий проект, где предлагалось разрешить согласование перепланировок лоджий.
«По данным экспликации многоквартирных домов, лоджии являются неотъемлемой частью квартир, но не входят в общую площадь квартиры. При этом лоджия предназначена для удовлетворения проживающими в квартире гражданами бытовых и иных нужд и является вспомогательным помещением квартиры», — отметили инициаторы законопроекта.
Однако инициативу не поддержали. В Государственно-правовом управлении президента России отметили, что сама по себе лоджия не относится к общему имуществу в доме. В Минюсте РФ также отметили, что лоджия не относится к общему имуществу — ей может пользоваться только хозяин квартиры — а балконные плиты все равно относятся к общему имуществу.
Есть ли выход: как присоединить балкон или лоджию к комнате или кухне
Ранее журнал Домклик писал, что в качестве альтернативы можно установить «французское окно» — двух или трех камерный стеклопакет.
Для установки стеклянной конструкции вы можете избавиться от не несущего подоконного блока и переместить радиатор на соседнюю стену, не вынося его за пределы теплого контура. В освободившемся проеме будет располагаться французское окно.
При такой перепланировке запрещено:
- Демонтировать порожек между комнатой и балконом.
- Сносить оконные блоки без последующего монтажа французского окна. Если проем остается без остекления, то перепланировка не может считаться законной.
- Выводить радиаторы на территорию холодного контура — батарея должна остаться в теплом помещении.
Если лоджия используется не по назначению, собственника могут лишить жилья (согласно постановлению Госстроя РФ №170 от 27.09.2003). Чтобы избежать этого, нужно представить техническое заключение специалистов о том, возможна ли такая перепланировка в квартире с учетом состояния несущих стен.
Читайте также: Перепланировка квартиры: что можно, а что нельзя.