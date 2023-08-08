Как получить согласие СберБанка на перепланировку и другие действия с залоговым объектом
- Как получить согласие банка на внесение изменений в объект
- Согласие банка на произведенную перепланировку
- Согласие банка на перепланировку до её проведения
- Согласие банка на строительство и регистрацию объекта недвижимости на залоговом земельном участке
- Согласие банка на сдачу в аренду залогового объекта недвижимости
Независимо от того, выплачена ипотека за квартиру или нет, право собственности на такую недвижимость принадлежит заёмщику. Но до полного погашения кредита объект находится в залоге у банка, который заинтересован в том, чтобы стоимость жилья не снижалась.
Поэтому, если вы хотите сделать перепланировку в ипотечной квартире, сдать её в аренду или построить дом на залоговом земельном участке — все эти действия нужно согласовать с банком.
Рассказываем, как это можно сделать в личном кабинете на Домклик.
Как получить согласие банка на внесение изменений в объект
- Войдите в личный кабинет Домклик, перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки»
- В каталоге услуг выберите «Изменения в объекте»
- Укажите, на какие действия с объектом вам требуется согласие банка
- Прикрепите необходимые документы и создайте заявку на получение услуги
А теперь давайте рассмотрим подробнее, какие действия с объектом может одобрить банк и что для этого потребуется.
Согласие банка на произведенную перепланировку
Какие документы нужны:
- Заявление на согласование перепланировки (можно скачать из личного кабинета)
- Паспорт основного заёмщика
- Договор-основание приобретения объекта недвижимости
- Технический паспорт или поэтажный план и экспликация
- Документы, подтверждающие согласование перепланировки
Если площадь по результатам обмеров изменилась в меньшую сторону более чем на 10% от первоначальной, к заявке также потребуется приложить отчёт об оценке объекта недвижимости. Он оформляется после перепланировки и является действительным в течение 6 месяцев с даты его составления.
Срок оказания услуги — 3 рабочих дня
Согласие банка на перепланировку до её проведения
Эта услуга оформляется в том случае, если вы только планируете сделать перепланировку в ипотечной квартире.
Из документов потребуется подготовить заявление на согласование перепланировки (можно скачать из личного кабинета). Вам нужно будет заполнить данные, распечатать, поставить подпись и прикрепить отсканированный документ к заявке.
Если полис страхования недвижимости по кредиту оформлен не в компании «Сбербанк страхование», необходимо предоставить согласие от другой страховой.
Срок оказания услуги — 14 рабочих дней
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Согласие банка на строительство и регистрацию объекта недвижимости на залоговом земельном участке
Согласие банка требуется в том случае, если заёмщик хочет построить объект недвижимости на залоговом земельном участке или зарегистрировать его (если строительство уже завершено).
Обратите внимание, что данный документ нужно получать только в том случае, если кредитным договором не предусмотрено строительство объекта на залоговом участке.
Какие документы потребуются:
- паспорт основного заёмщика
- правоустанавливающий документ на земельный участок — договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство
- выписка из ЕГРН по земельному участку
Срок оказания услуги — 14 рабочих дней
Согласие банка на сдачу в аренду залогового объекта недвижимости
Для рассмотрения обращения необходимо предоставить проект договора аренды с указанием ФИО, паспортных данных арендатора и срока сдачи объекта.
Срок оказания услуги — 14 рабочих дней
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