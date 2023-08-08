Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Ипотека
4 мин
10K

Как получить согласие СберБанка на перепланировку и другие действия с залоговым объектом

Дата публикации: 08 авг 2023
Как получить согласие СберБанка на перепланировку и другие действия с залоговым объектом
Содержание

Независимо от того, выплачена ипотека за квартиру или нет, право собственности на такую недвижимость принадлежит заёмщику. Но до полного погашения кредита объект находится в залоге у банка, который заинтересован в том, чтобы стоимость жилья не снижалась.

Поэтому, если вы хотите сделать перепланировку в ипотечной квартире, сдать её в аренду или построить дом на залоговом земельном участке — все эти действия нужно согласовать с банком.

Рассказываем, как это можно сделать в личном кабинете на Домклик.

Как получить согласие банка на внесение изменений в объект

  1. Войдите в личный кабинет Домклик, перейдите в раздел «Обслуживание ипотеки»
  2. В каталоге услуг выберите «Изменения в объекте»
  3. Укажите, на какие действия с объектом вам требуется согласие банка
  4. Прикрепите необходимые документы и создайте заявку на получение услуги

А теперь давайте рассмотрим подробнее, какие действия с объектом может одобрить банк и что для этого потребуется.

Все указанные услуги предоставляются бесплатно
Все указанные услуги предоставляются бесплатно

Согласие банка на произведенную перепланировку

Какие документы нужны:

  • Заявление на согласование перепланировки (можно скачать из личного кабинета)
  • Паспорт основного заёмщика
  • Договор-основание приобретения объекта недвижимости
  • Технический паспорт или поэтажный план и экспликация
  • Документы, подтверждающие согласование перепланировки

Если площадь по результатам обмеров изменилась в меньшую сторону более чем на 10% от первоначальной, к заявке также потребуется приложить отчёт об оценке объекта недвижимости. Он оформляется после перепланировки и является действительным в течение 6 месяцев с даты его составления.

Срок оказания услуги — 3 рабочих дня

Согласие банка на перепланировку до её проведения

Эта услуга оформляется в том случае, если вы только планируете сделать перепланировку в ипотечной квартире.

Из документов потребуется подготовить заявление на согласование перепланировки (можно скачать из личного кабинета). Вам нужно будет заполнить данные, распечатать, поставить подпись и прикрепить отсканированный документ к заявке.

Если полис страхования недвижимости по кредиту оформлен не в компании «Сбербанк страхование», необходимо предоставить согласие от другой страховой.

Срок оказания услуги — 14 рабочих дней

Читайте также: Перепланировка в ипотечной квартире: что можно, что нельзя, и когда нужно согласование банка

Согласие банка на строительство и регистрацию объекта недвижимости на залоговом земельном участке

Согласие банка требуется в том случае, если заёмщик хочет построить объект недвижимости на залоговом земельном участке или зарегистрировать его (если строительство уже завершено).

Обратите внимание, что данный документ нужно получать только в том случае, если кредитным договором не предусмотрено строительство объекта на залоговом участке.

Какие документы потребуются:

  • паспорт основного заёмщика
  • правоустанавливающий документ на земельный участок — договор купли-продажи, договор дарения, свидетельство о праве на наследство
  • выписка из ЕГРН по земельному участку

Срок оказания услуги — 14 рабочих дней

Согласие банка на сдачу в аренду залогового объекта недвижимости

Для рассмотрения обращения необходимо предоставить проект договора аренды с указанием ФИО, паспортных данных арендатора и срока сдачи объекта.

Срок оказания услуги — 14 рабочих дней

Читайте также: Как сдать в аренду ипотечную квартиру

Инструкции после получения ипотеки
Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
У меня квартира в ипотеку: что я могу с ней делать
218K
Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости
278K
Как снять обременение с недвижимости
299K
Инструкция: как узаконить перепланировку квартиры
330K
Актуальное
Опция «Сниженный платеж»: что это и для кого
10 дек 2024
12K
Какие документы нужно предоставить в банк после сделки по льготной программе
04 дек 2024
3K
Показатель долговой нагрузки и кредитная история: влияние на ипотеку и способы улучшения
03 дек 2024
1K
Ставка на снижение: как снизить свою ставку по ипотеке и кредиту под залог недвижимости в Сбере после понижения ключевой
02 дек 2024
13K
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал