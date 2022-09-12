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В России спрос на ипотеку в новостройках вырос на 114% за год

Дата публикации: 12 сен 2022
В России спрос на ипотеку в новостройках вырос на 114% за год

Спрос на ипотеку для покупки новостроек в России в августе вырос на 114% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, когда на фоне корректировок условий ипотечных программ с господдержкой интерес к ним резко снизился. Спрос относительно июля увеличился на 32% и на 50,8% относительно мая 2022 года.

Как сообщили «Известиям» в федеральной компании «Этажи», это доказывает, что рынок недвижимости практически полностью вышел из весеннего кризиса, вызванного резким скачком ставки ЦБ. Кроме того, активность на вторичном рынке жилья способствовала появлению свободных денежных средств, которые люди стали тратить на инвестиции в первичную недвижимость.

«Интерес подогревает большое количество специальных предложений по субсидированию ипотечных ставок, рассрочкам, ипотеке без первоначального взноса, с отсрочкой платежей. На рынке сейчас рекордное количество акционных предложений, что привлекает потенциальных покупателей», — заявила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Доля ипотек среди столичных новостроек в августе достигла 79%, а в Новой Москве — 84%. Это максимум с момента начала действия льготной ипотеки и вообще за последние 10 лет, заявили в департаменте ипотечного кредитования Est-a-Tet.

По данным компании «Этажи», обычная льготная ипотека пользуется наибольшей популярностью, поскольку в сравнении с остальными программами с субсидированной ставкой она оказывается самой выгодной. Из всех поданных в августе заявок 48,4% пришлось на простые ипотеки с господдержкой, еще 25,5% — на Семейную ипотеку, 2,6% — на Дальневосточную ипотеку, 1,4% — на ипотеку для IТ-специалистов. Остальные приобретают новостройки с ипотекой по другим программам.

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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