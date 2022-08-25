Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС до 20%
Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) без подтверждения дохода по двум документам с 30% до 20% от стоимости жилья.
Взять ипотеку на новых условиях можно в рамках государственных программ:
- «Семейная ипотека» — по ставке от 5,3%
- «Господдержка» — по ставке от 6,3%
- «Дальневосточная ипотека» — по ставке от 1,3%
При подаче заявок с подтверждением дохода первоначальный взнос остался прежним: внести понадобитсяот 15% стоимости недвижимости.
Выбрать жилье и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.
«Улучшение условий жилищного кредитования в Сбере продолжается. Очередное снижение первоначального взноса по ипотеке — на этот раз оно распространяется на индивидуальное жилищное строительство по госпрограммам без подтверждения дохода — упростит жизнь заёмщикам и поможет им быстрее решить жилищный вопрос».