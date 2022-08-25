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Ипотека
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Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС до 20%

Дата публикации: 25 авг 2022
Сбер уменьшил первоначальный взнос по ипотеке на ИЖС до 20%

Сбер снизил минимальный размер первоначального взноса по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) без подтверждения дохода по двум документам с 30% до 20% от стоимости жилья.

Взять ипотеку на новых условиях можно в рамках государственных программ:

При подаче заявок с подтверждением дохода первоначальный взнос остался прежним: внести понадобитсяот 15% стоимости недвижимости.

Выбрать жилье и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

«Улучшение условий жилищного кредитования в Сбере продолжается. Очередное снижение первоначального взноса по ипотеке — на этот раз оно распространяется на индивидуальное жилищное строительство по госпрограммам без подтверждения дохода — упростит жизнь заёмщикам и поможет им быстрее решить жилищный вопрос».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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