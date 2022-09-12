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Cбер улучшил условия по ипотеке на рефинансирование, ИЖС и строительство гаража

Дата публикации: 12 сен 2022
Cбер улучшил условия по ипотеке на рефинансирование, ИЖС и строительство гаража

Сбер изменил условия получения ипотеки на рефинансированиеиндивидуальное строительство жилых и садовых домов, дач (ИЖС) и строительство гаража. Эти продукты стали ещё выгоднее.

Что поменялось

Отменяется надбавка на период до регистрации ипотеки. Ранее такая надбавка использовалась в рефинансировании ипотеки и ипотеке на ИЖС, а также при строительстве гаража или приобретении машиноместа на стадии строительства, и составляла 2% и 1% соответственно и действовала до подтверждения регистрации залога в пользу банка. Теперь кредит выдается сразу по сниженной ставке, вне зависимости от наличия залога объекта недвижимости.

При ипотеке на ИЖС сняты ограничения по размеру первого транша – теперь заемщик сам определяет размер первой части кредита, исходя из своих потребностей в финансировании, вне зависимости от способа строительства (своими силами или с привлечением подрядчика).

Кроме того, удобнее и понятнее стало рефинансирование ипотеки другого банка:

— в 2 раза увеличен срок для подтверждения регистрации залога — с 3 до 6 месяцев. В этот срок клиенту необходимо подтвердить залог недвижимости в пользу Сбера;

— увеличена сумма кредитования на личные цели — с 1 млн до 2,5 млн руб. Средства как и раньше предоставляются вторым траншем после подтверждения регистрации залога и должны быть получены не позднее шести месяцев с даты выдачи первой части. Клиент может использовать средства по своему усмотрению по ставке ипотечного кредита.

Эти изменения не касаются госпрограмм: рефинансирование ипотеки на условиях «Семейной ипотеки» (ипотека с господдержкой для семей с детьми), ИЖС в рамках госпрограмм («Господдержка»,«Ипотека для IT», «Дальневосточная ипотека», «Семейная ипотека»).

«Наши ставки — одни из самых низких на рынке ипотеки, а теперь мы выдаём жилищные кредиты на еще более выгодных условиях. Изменения при выдаче ряда ипотечных продуктов значительно экономят средства и время клиента. Отмечу, что новые условия распространяются только на заявки, принятые с 12 сентября текущего года. Для того чтобы перейти на них по ранее принятым и одобренным заявкам, клиенту нужно сообщить о своём желании менеджеру. Потребуется пересмотр заявки».

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Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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