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В России сократились сроки переноса сдачи жилых домов
Дата публикации: 06 дек 2024
Российские застройщики в четвертом квартале переносили ввод многоквартирных домов в среднем на 5,9 месяца. В то время как в первом квартале этот срок составлял 7,2 месяца. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Единого реестра застройщиков (ЕРЗ).
«В целом по РФ в первом квартале 2024 средний перенос введенного жилья составлял 7,2 месяцев, во втором квартале — 8,4 месяцев, в третьем квартале — 5,5 месяцев. За неполный четвертый квартал — 5,9 месяцев», — говорится в сообщении.
Таким образом, перенос сдачи объектов сократился на 18% относительно начала года.
Как отметили в компании, таковы данные за неполный год, поэтому показатели могут скорректироваться.
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Юля Тихонова
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Елена М.здравствуйте! Для решения этого вопроса рекомендуем обратиться напрямую в УК либо в жилищный фонд вашего региона, контролирующий ввод здания в эксплуатацию.
нет задержали на 3 месяца .но ввели некоторые льготы
Смотря что считать сдачей дома. Если получение Рвэ, то наш дом с опозданием на 3 месяца. Если получение ключей, то опоздание на 12 месяцев.