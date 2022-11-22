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Новости
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В России семьи с двумя и более детьми могут освободить от НДФЛ при продаже земельного участка

Дата публикации: 22 нояб 2022
В России семьи с двумя и более детьми могут освободить от НДФЛ при продаже земельного участка

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал принятие в первом чтении законопроекта, который освобождает семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже земельного участка и расположенных на нем хозяйственных построек, независимо от срока нахождения их в собственности.

Речь идет о семьях, где воспитываются двое и более детей до 18 лет, а если дети учатся по очной форме обучения — до 24 лет.

Сейчас физические лица не платят НДФЛ при продаже недвижимого имущества, которое было приватизировано, получено в наследство, перешло по договору пожизненного содержания с иждивением, подарено и находилось в собственности не менее 3 лет. Аналогичная льгота касается и единственного жилья. В иных случаях минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества для получения льготы — 5 лет.

Законопроект также предусматривает, что вырученные при продаже участка деньги должны быть израсходованы в тот же год на приобретение другой жилой недвижимости и не использоваться в предпринимательской деятельности. Сейчас такая норма действует лишь в случае продажи квартиры или дома и не распространяется на участок под таким домом и на хозяйственные постройки.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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