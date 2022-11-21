Покупатели деревянных домов в России смогут получить скидку до 10%
Производители деревянных домокомплектов в России начнут получать субсидии из федерального бюджета. Субсидия будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей, при этом предприниматели должны продавать их жителям со скидкой до 10% стоимости дома, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.
«Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Чтобы получить субсидии, производители должны выполнить ряд требований, среди которых:
- подтверждение наличия производственных мощностей в России
- наличие прейскуранта цен на домокомплекты
- фиксация скидки в договоре с покупателем
На предоставление субсидий производителям будут выделять не менее 300 млн рублей ежегодно, уточнили в кабинете министров.
Данные Домклик
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