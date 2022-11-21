Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
5K

Покупатели деревянных домов в России смогут получить скидку до 10%

Дата публикации: 21 нояб 2022
Покупатели деревянных домов в России смогут получить скидку до 10%

Производители деревянных домокомплектов в России начнут получать субсидии из федерального бюджета. Субсидия будет распространяться на готовые домокомплекты заводского производства стоимостью до 3,5 млн рублей, при этом предприниматели должны продавать их жителям со скидкой до 10% стоимости дома, сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Такие меры совместно с тем комплексом решений, который уже действует, дадут людям больше возможностей по приобретению собственного жилья, а также поддержат спрос на деревянные дома заводского изготовления, сохраняя рабочие места и занятость на производствах», — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Чтобы получить субсидии, производители должны выполнить ряд требований, среди которых:

  • подтверждение наличия производственных мощностей в России
  • наличие прейскуранта цен на домокомплекты
  • фиксация скидки в договоре с покупателем

На предоставление субсидий производителям будут выделять не менее 300 млн рублей ежегодно, уточнили в кабинете министров.

Данные Домклик

Ранее эксперты рассказали Домклик, что в России растет тренд на деурбанизацию — переселение все большего числа людей за город. 

Это подтверждают и данные Сбера: в объемах кредитования спрос на ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) Сбера вырос в 20 раз за последние 3 года.

По итогам 2022 года Сбер планирует выдать ипотеку на ИЖС на 100 млрд рублей, в том числе благодаря госпрограммам.

Выбрать дом

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
Как проверить участок перед покупкой
68K
Чем садовый дом отличается от жилого
30K
Как присвоить почтовый адрес дому и земельному участку
73K
Минстрой РФ готов рассмотреть инициативу по «дачной реновации»
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
12
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
812
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
115
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал