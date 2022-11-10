Минстрой РФ готов рассмотреть инициативу по «дачной реновации»
Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) обратились в Минстрой РФ с инициативой по «дачной реновации». Для проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется отдавать участки с частными и садовыми домами, сообщают «Известия».
Ранее Госдума уже приняла законопроект о комплексном развитии территорий(КРТ) в третьем чтении. Документ позволил регионам утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий — неаварийные жилые дома можно также включить в программу, если это решение найдёт поддержку у двух третей жителей. Точные критерии включения зданий в проект определяют сами субъекты.
По словам члена комитета по предпринимательству в сфере строительства, Константина Пороцкого, аналогичным образом необходимо включать в комплексное развитие и территории ИЖС.
По его мнению, у таких земель огромный потенциал, позволяющий развить малоэтажные жилые комплексы, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни.
Инициативу также прокомментировал член Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его мнению, необходимо будет обеспечить защиту интересов и прав собственников земель, путём расширения порядка предоставления временного (на срок строительства) и постоянного жилья, и к тому же дать выбор: либо жилой дом с участком, либо квартира.