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Новости
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Минстрой РФ готов рассмотреть инициативу по «дачной реновации»

Дата публикации: 10 нояб 2022
Минстрой РФ готов рассмотреть инициативу по «дачной реновации»

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по строительному комплексу и Российский союз строителей (РСС) обратились в Минстрой РФ с инициативой по «дачной реновации». Для проектов комплексного развития территорий (КРТ) планируется отдавать участки с частными и садовыми домами, сообщают «Известия».

Ранее Госдума уже приняла законопроект о комплексном развитии территорий(КРТ) в третьем чтении. Документ позволил регионам утверждать программы сноса и реконструкции практически любых зданий — неаварийные жилые дома можно также включить в программу, если это решение найдёт поддержку у двух третей жителей. Точные критерии включения зданий в проект определяют сами субъекты.

По словам члена комитета по предпринимательству в сфере строительства, Константина Пороцкого, аналогичным образом необходимо включать в комплексное развитие и территории ИЖС. 

По его мнению, у таких земель огромный потенциал, позволяющий развить малоэтажные жилые комплексы, обеспеченные всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. 

Инициативу также прокомментировал член Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его мнению, необходимо будет обеспечить защиту интересов и прав собственников земель, путём расширения порядка предоставления временного (на срок строительства) и постоянного жилья, и к тому же дать выбор: либо жилой дом с участком, либо квартира.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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