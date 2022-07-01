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В России с августа заработает промышленная ипотека

Дата публикации: 01 июл 2022
В России с августа заработает промышленная ипотека
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До осени в России будет запущена промышленная ипотека со ставкой в 5%. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Такая мера поможет предприятиям запускать производство быстрее — в течение полугода, а не 2-3 лет.

Что такое промышленная ипотека

Смысл программы в том, чтобы предоставить бизнесу возможность сразу начинать работу на площадке, где уже есть вся необходимая инфраструктура. На ПМЭФ-2022 президент Владимир Путин обратил внимание на то, что местным компаниям сегодня приходится разворачивать с нуля производство, а это занимает много времени.

Почему именно сейчас

Как объясняют авторы идеи, такая мера подогревается необходимостью ускоренно разворачивать выпуск продукции в рамках импортозамещения. При текущей нехватке оборота средств и высоких ставках по кредитам (около 13-15%) быстро развернуть новое производство весьма проблематично, пишут «Ведомости».

С другой стороны, сегодня из-за ухода зарубежных компаний освободилось немало подготовленных под ключ площадей. Промышленная ипотека позволит бизнесу приобретать в собственность готовые производственные помещения по льготной годовой ставке в 5%.

В каких регионах запускают промышленную ипотеку

Первым регионом, где уже в августе запустят промышленную ипотеку, станет Подмосковье. Собственно, именно Московская область инициировала программу, представив свои наработки премьер-министру, после чего было решено выводить ее на федеральный уровень.

Кстати, кроме непосредственно производственных предприятий на льготную ставку смогут рассчитывать и девелоперы, которые будут развивать новый формат индустриальной недвижимости — цифровое промышленное пространство «Лайт индастриал». Это, по словам министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, своего рода промышленный коворкинг, где есть вся необходимая инфраструктура и можно сразу запускать одновременно несколько бизнес-проектов.

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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