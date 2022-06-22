Какую недвижимость можно приобрести в ипотеку
После того, как банк одобрил вам ипотеку, вы уже знаете, на какую сумму кредита можете рассчитывать. У вас будет 90 дней, чтобы найти подходящую квартиру, согласовать её с банком и оформить сделку.
Да, мало получить согласие банка на выдачу ипотечного кредита, необходимо также получить у банка одобрение выбранного для покупки жилья.
Недвижимость должна не только нравиться вам, но и соответствовать требованиям банка, так как он эту недвижимость кредитует и берет в залог до полного погашения ипотеки. Банк проверяет документы на недвижимость, чтобы предотвратить риски утраты собственности после сделки.
Какую недвижимость можно купить в ипотеку
- Недвижимость должна иметь жилое назначение и находиться на территории Российской Федерации
- Дом не должен быть ветхим, подлежать сносу или расселению
- В квартире не должно быть неузаконенных перепланировок — как узаконить
- Недвижимость не должна находиться в залоге у другого банка, быть под арестом
- При покупке дома с землей или земельного участка, должно быть проведено межевание участка — границы земли должны быть четко обозначены в документах
- Банк не кредитует недвижимость, если будут выявлены риски утраты права собственности — подробнее о проверке юридической безопасности сделки
Квартира найдена, что дальше
В зависимости от типа недвижимости вы получите список документов, которые необходимы для одобрения выбранного жилья банком.
Собрать документы тоже поможет ваш менеджер. У покупателя чаще всего список минимальный. Менеджер по ипотеке расскажет, что нужно и где это взять. Сканы или фото документов нужно будет загрузить в личном кабинете.
Срок рассмотрения документов — 3-5 рабочих дней.
Если выбранная вами недвижимость не одобрена банком, значит, при проверке была выявлена негативная информация, которая может привести к утрате собственности.
После отказа по недвижимости одобрение ипотеки продолжает действовать 30 дней. То есть вам нужно выбрать другую квартиру в течение 30 дней. Если не успеете, то нужно будет повторно подать заявку на ипотеку.
После одобрения недвижимости менеджер позвонит и согласует удобную дату подписания документации и заключения сделки. Останется только в назначенный день приехать в отделение банка и подписать бумаги.