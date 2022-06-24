Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
26K

Клиенты Домклик могут получить дополнительную скидку на ипотеку 0,7% годовых

Дата публикации: 24 июн 2022
Клиенты Домклик могут получить дополнительную скидку на ипотеку 0,7% годовых

Домклик запустил новую акцию, которая позволяет купить недвижимость в ипотеку Сбера со скидкой 0,7% годовых на ставку. Получить скидку 0,7% могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на сайте Домклик.

Скидка распространяется как на вторичное жилье — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от суммы кредита и стоимости недвижимости. Суммы отличаются в зависимости от региона.

Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,7% можно онлайн на Домклик, применив в поиске фильтр «Скидка на ставку». Цена в объявлениях проверяется алгоритмом автоматически. Если стоимость недвижимости подходит под условия предоставления скидки, объявление получает значок «Скидка на ипотеку 0,7%».

«Мы постоянно улучшаем условия по нашим продуктам для клиентов. Поэтому мы приняли решение запустить акцию, которая позволит сэкономить на выплатах по ипотеке. Скидка на ипотеку Сбера при покупке жилья на Домклик составляла 0,3%, теперь же по некоторым объявлениям она выросла до 0,7%. Уверен, это поможет тысячам российских семей купить новое жилье и сделать свою жизнь более комфортной уже сейчас».

Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12% №1
Николай Васёв
Вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

Скидка суммируется с другими скидками: скидкой 1% при страховании жизни и здоровья заемщика, скидкой 1% для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3% при электронной регистрации сделки от Домклик, скидкой 0,2% (только на готовое жилье) при подтверждении дохода выпиской СФР.

Выбрать недвижимость на Домклик

Ставки
#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Актуальное
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
781
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
1K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
114
Топ-7 ЖК Москвы и области: выбор реальных покупателей
вчера 13:00
616
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал