Сбер запустил ипотеку на кладовые помещения
Сбер расширил перечень кредитуемых объектов недвижимости для бытовых нужд — теперь можно взять ипотеку на покупку кладовой* на первичном и вторичном рынках. Ранее клиенты могли оформить кредит только на гараж или машино-место.
Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб., максимальная — 100 млн руб. Первоначальный взнос — от 25%, а для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости — от 30%. Максимальный срок кредита составляет 30 лет. Процентные ставки — от 11% годовых.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:
«Для нас важно предоставлять населению наиболее широкий спектр ипотечных продуктов, при этом делая их гибкими под разные жизненные ситуации и удобными для всех. Ипотека на кладовую стала частью развития этого направления. Мы уверены, что новый тип объекта кредитования будет востребован у клиентов».
Подать заявку на новую ипотечную программу можно онлайн на Домклик.
* Под кладовой понимается хозяйственное внеквартирное помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме, имеющее выделенное месторасположение и используемое в личных некоммерческих целях для хранения предметов быта.