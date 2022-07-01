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Сбер запустил ипотеку на кладовые помещения

Дата публикации: 01 июл 2022
Сбер запустил ипотеку на кладовые помещения

Сбер расширил перечень кредитуемых объектов недвижимости для бытовых нужд — теперь можно взять ипотеку на покупку кладовой* на первичном и вторичном рынках. Ранее клиенты могли оформить кредит только на гараж или машино-место.

Минимальная сумма кредита — 300 тыс. руб., максимальная — 100 млн руб. Первоначальный взнос — от 25%, а для клиентов, не предоставивших подтверждение дохода и занятости — от 30%. Максимальный срок кредита составляет 30 лет. Процентные ставки — от 11% годовых.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик:

«Для нас важно предоставлять населению наиболее широкий спектр ипотечных продуктов, при этом делая их гибкими под разные жизненные ситуации и удобными для всех. Ипотека на кладовую стала частью развития этого направления. Мы уверены, что новый тип объекта кредитования будет востребован у клиентов».

Подать заявку на новую ипотечную программу можно онлайн на Домклик.

* Под кладовой понимается хозяйственное внеквартирное помещение, расположенное в многоквартирном жилом доме, имеющее выделенное месторасположение и используемое в личных некоммерческих целях для хранения предметов быта.

#ИпотекаВернулась: всё о программах со сниженными ставками
Илья Шайдуров
Илья Шайдуров
Автор статьи
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