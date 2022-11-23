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С 1 декабря в квартирах можно будет размещать хамамы и солярии

Дата публикации: 23 нояб 2022
С 1 декабря в квартирах можно будет размещать хамамы и солярии

Жителям многоквартирных домов в России разрешили устанавливать хамамы и солярии в квартирах, при этом запрет на оборудование в жилье бань и саун остается в силе.Такие изменения внесены в приказ МЧС России «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», пишет РИА Недвижимость.Приказ вступает в силу с 1 декабря 2022 года.Читайте также: Как сделать квартиру безопасной для здоровья

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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