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Россиянам повысят социальные пенсии на 14,75%
Дата публикации: 10 мар 2025
Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Размер выплат увеличивают каждый год, в 2024-м их повысили на 7,5%. Социальные пенсии положены:
- гражданам, у которых нет достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии;
- людям с инвалидностью;
- тем, кто потерял кормильца.
Также с 1 апреля на 14,75% вырастут пенсии и у других категорий граждан, в их числе:
- военные, проходившие службу по призыву;
- участники ВОВ;
- граждане, имеющие знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
- летчики-испытатели и космонавты;
- пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей.
Как отмечается, решение коснется около 4,2 млн человек. На выплаты предусмотрено примерно 85 млрд руб.
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Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Насколько эффективно такое повышение?
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