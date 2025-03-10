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Новости
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Россиянам повысят социальные пенсии на 14,75%

Дата публикации: 10 мар 2025
Россиянам повысят социальные пенсии на 14,75%

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 14,75%. Такое постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Размер выплат увеличивают каждый год, в 2024-м их повысили на 7,5%. Социальные пенсии положены:

  • гражданам, у которых нет достаточного трудового стажа для начисления страховой пенсии;
  • людям с инвалидностью;
  • тем, кто потерял кормильца.

Также с 1 апреля на 14,75% вырастут пенсии и у других категорий граждан, в их числе:

  • военные, проходившие службу по призыву;
  • участники ВОВ;
  • граждане, имеющие знаки «Жителю блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Севастополя» и «Житель осажденного Сталинграда»;
  • летчики-испытатели и космонавты;
  • пострадавшие в результате радиационных или техногенных катастроф, а также члены их семей.

Как отмечается, решение коснется около 4,2 млн человек. На выплаты предусмотрено примерно 85 млрд руб.

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Насколько эффективно такое повышение?
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Комментарии1
А
Алена Б.
10 мар 2025

Не совсем, цены на 100 раз скакнули вперед

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