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Аналитики выяснили, как мужчины и женщины выбирают жилье

Дата публикации: 09 мар 2025
Аналитики выяснили, как мужчины и женщины выбирают жилье

Женщины чаще, чем мужчины, ищут для покупки квартиры с просторными комнатами. Реже их интересует высота потолков и наличие благоустроенной территории. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование группы «Самолет».

Так, эксперты выяснили, что большая кухня-гостиная нужна 41% женщин и 35% мужчин. Что касается просторных гардеробных и балконов, эти значения 23% против 19% и 41% против 32% соответственно. То есть женщины прежде всего смотрят на практичность и комфорт будущего жилья. А для мужчин наиболее значимыми критериями являются высота потолков (21% против 18% среди женщин), благоустроенная территория (40% против 36%) и система «умный дом» (7% против 5%).

Однако есть параметры, на которые обращают внимание и покупатели, и покупательницы — это меблированные кухни (25%) и квартиры-распашонки (12%).

Что касается мест общего пользования, на дополнительные удобства чаще ориентируются женщины, нежели мужчины. Речь о зеркалах (20% против 17%), зонах с мягкой мебелью (16% против 14%) и бесплатном Wi-Fi (32% против 27%). Мужчины же хотят видеть там больше растений. Между тем места для хранения колясок и велосипедов одинаково важны и тем, и другим. Эти варианты набрали 75% и 56% соответственно.

Пожелания к благоустройству дворов различаются существеннее. Покупательницам чаще нужны удобные пешеходные дорожки (53% против 50%), крытые беседки (23% против 19%) и площадки для выгула собак (21% против 13%). А покупателям — спортивная инфраструктура: тренажеры (39% против 34%) и спортивные площадки (35% против 26%). А вот дополнительное освещение и сады хотели бы видеть и те, и другие (31% и 34% соответственно).

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Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
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