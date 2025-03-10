Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
435

Гаражную амнистию могут продлить

Дата публикации: 10 мар 2025
Гаражную амнистию могут продлить

За время действия гаражной амнистии россияне оформили упрощенно свыше 518 тыс. гаражей и земельных участков. С учетом популярности программы Росреестр думает над ее продлением. Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Скуфинский.

Гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года. Она позволяет до 1 сентября 2026-го зарегистрировать права на старый гараж в упрощенном порядке. Причем оформить можно не только саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней.

По словам Скуфинского, за услугой обращаются все больше граждан. «С учетом востребованности данной услуги рассматривается вопрос о возможности продления гаражной амнистии, чтобы как можно больше жителей нашей страны смогли воспользоваться данным механизмом», — сказал он.

Как рассказал глава Росреестра, только за 2024 год россияне зарегистрировали около 200 тыс. гаражей и участков под ними. Это почти на 11% больше, чем в 2023-м. Лидерами по количеству оформленных гаражей стали Омская (12,6 тыс.), Московская (8 тыс.) и Тюменская (7,7 тыс.) области, Татарстан (7,4 тыс.) и Саратовская область (6,6 тыс.). А по числу участков — Тюменская (17,9 тыс.), Московская (17,2 тыс.), Саратовская (13 тыс.) области, Пермский край (12,8 тыс.) и Омская область (11,9 тыс.).

Материалы по теме:

Как купить гараж в ипотеку Сбера и без

Новости
Юля Тихонова
Юля ТихоноваВсе авторы
Автор статьи
Эксперт в области рынка недвижимости и ипотеки
Пользовались ли вы этой услугой?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии
Комментариев к статье пока нет.
Вы можете оставить первый.

Актуальное

Социальное жилье может появиться в трех регионах РФ
сегодня 13:43
437
Сбер запустит «Семейную ипотеку» под 2% в Республике Тыва
сегодня 12:08
801
Эксперт рассказал, на что нужно обратить внимание при покупке частного дома
сегодня 10:00
208K
Россияне стали чаще жаловаться на шум в квартире
вчера 10:00
447
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал