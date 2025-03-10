Гаражную амнистию могут продлить
За время действия гаражной амнистии россияне оформили упрощенно свыше 518 тыс. гаражей и земельных участков. С учетом популярности программы Росреестр думает над ее продлением. Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Скуфинский.
Гаражная амнистия действует в России с 1 сентября 2021 года. Она позволяет до 1 сентября 2026-го зарегистрировать права на старый гараж в упрощенном порядке. Причем оформить можно не только саму постройку, но и бесплатно получить землю под ней.
По словам Скуфинского, за услугой обращаются все больше граждан. «С учетом востребованности данной услуги рассматривается вопрос о возможности продления гаражной амнистии, чтобы как можно больше жителей нашей страны смогли воспользоваться данным механизмом», — сказал он.
Как рассказал глава Росреестра, только за 2024 год россияне зарегистрировали около 200 тыс. гаражей и участков под ними. Это почти на 11% больше, чем в 2023-м. Лидерами по количеству оформленных гаражей стали Омская (12,6 тыс.), Московская (8 тыс.) и Тюменская (7,7 тыс.) области, Татарстан (7,4 тыс.) и Саратовская область (6,6 тыс.). А по числу участков — Тюменская (17,9 тыс.), Московская (17,2 тыс.), Саратовская (13 тыс.) области, Пермский край (12,8 тыс.) и Омская область (11,9 тыс.).
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