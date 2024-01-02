В России проиндексировали социальные выплаты
Размер пенсий и детских пособий увеличился в России с 1 января 2024 года. Об этом сообщается на сайте Социального фонда (СФР).
«Прежде всего с января страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,5%. Социальный фонд беззаявительно проведет перерасчет пенсий с учетом индексации», — говорится в сообщении.
Как отмечается, индексация в том числе коснется 27 млн пенсионеров по старости, чьи выплаты в среднем увеличатся на 1,6 тыс. руб. в месяц. В среднем неработающие пенсионеры будут получать 23,4 тыс. руб. в месяц.
Также в январе повышается прожиточный минимум, который влияет на размер многих пособий, в том числе единого детского. Его получают родители более 10,7 млн детей и свыше 390 тыс. беременных женщин. После изменения прожиточного минимума в регионах СФР пересчитает размер пособий.
Что еще меняется для россиян
Еще одно нововведение касается пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет. За родителями, которые решили досрочно выйти из декретного отпуска, сохранится право на получение таких выплат. Эта возможность распространяется на тех, кто выходит на работу на неполный день, на работу на дому и на дистанционную.
У родителей и опекунов, которые вышли на работу на неполный день, будет право на ежемесячные выплаты по уходу за ребенком-инвалидом. «Это касается получателей ежемесячных выплат в размере 10 тыс. руб. по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства первой группы», — добавляется в сообщении.
Кроме того, в 2024 году почти в полтора раза вырастут декретные пособия и выплаты по больничному. Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности увеличится с 83 тыс. руб. до 122 тыс. руб. в месяц., по беременности и родам — с 383 тыс. руб. до 565 тыс. руб. Предельная сумма пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей составит 49 тыс. руб. в месяц вместо 33,2 тыс. руб.