В России продлили ипотеку с господдержкой и расширили семейную на семьи с двумя детьми
Правительство России продлило ипотеку с господдержкой ещё на полтора года — до 1 июля 2024 года. Помимо этого, расширены условия «Семейной ипотеки» — теперь ее могут получить семьи, где есть два ребенка младше 18 лет. Постановления об этом по поручению президента страны подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.
Изменения в условиях программы
Ставка по программе «Господдержка» повышается с 7 до 8%. Получить льготный ипотечный кредит можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.
Максимальный размер кредита по льготной ставке в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. Первоначальный взнос — не менее 15%.
Чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели больше возможностей в выборе жилья, с 1 мая 2022 года максимальный размер кредита для ипотеки с использованием льготной ставки увеличился до 30 млн и 15 млн рублей соответственно. При этом 12 млн и 6 млн рублей субсидируются государством, остальная сумма может быть выдана по рыночной или другой субсидируемой ставке.
«Господдержка» по ставке 6,3% действует в Сбере до 31 декабря 2022 года.
Расширение «Семейной ипотеки»
Новым постановлением также расширены условия программы «Семейная ипотека». Если раньше участвовать в ней могли семьи, где хотя бы один ребёнок родился после 1 января 2018 года, то теперь программа доступна для семей, где есть два ребёнка, которым ещё не исполнилось 18 лет. При этом сроки их рождения больше не имеют значения.
Ставка по кредиту в рамках «Семейной ипотеки» останется прежней — 6% годовых, в Сбере оформить ипотеку можно от 5,7% годовых.
Максимальный размер субсидируемого кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 млн рублей, в других регионах — 6 млн рублей. Максимальный размер займа также может составлять 30 млн и 15 млн рублей соответственно.