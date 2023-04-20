В России предложили вдвое увеличить лимит семейной ипотеки в городах-миллионниках
Максимальную сумму кредита по семейной ипотеке в России в городах-миллионниках предложили увеличить вдвое — с 6 млн до 12 млн руб. Такое обращение в Минстрой направил комитет Госдумы по строительству и ЖКХ, узнали «Известия».
Как поясняют авторы письма, льготная ипотека для семей с детьми заработала в 2017 году, а максимальный лимит в 12 млн рублей действует только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, хотя недвижимость в регионах с тех пор заметно подорожала.
По информации члена комитета по строительству и ЖКХ от «Единой России» Сергея Колунова, за последний год стоимость кв. м жилья в миллионниках выросла более чем на 15%, а в отдельных городах — более чем на 20%. Например, в Казани — на 28,3%, Красноярске — на 22,7%, Самаре — на 46,8%.
Инициатива — логичная, тем более что города-миллионники активно развиваются и застраиваются, считает руководитель комиссии по проектному финансированию Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов. По его словам, заёмщикам нужно предоставить возможность выбора жилья.
Девелоперы считают, что нововведение хорошо отразится на строительной отрасли, потому что вырастет спрос на двух- и трёхкомнатные квартиры и на жильё в крупных городах.
Условия семейной ипотеки в 2023 году
Базовая ставкапо программе в 2023 году — 6% годовых, при этом условия конкретных банков могут отличаться, но только в выгодную для заемщика сторону. В СберБанке ставка ещё ниже — от 5,3% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 4,7%.Сейчас взять такой кредит могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми), с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью.
Получить семейную ипотеку можно на разные цели: купить квартиру в новостройке, частный дом с участком, построить дом, купить участок для строительства дома, рефинансировать ипотеку.
Ранее по семейной ипотеке стало возможным приобрести вторичку, но такое право есть только у семей с детьми-инвалидами в регионах, где нет строительства многоквартирных домов.
Также по семейной ипотеке теперь можно купить квартиру в новостройке у закрытых паевых инвестиционных фондов — при условии, что пайщики являются первыми собственниками жилья.