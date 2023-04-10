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Депутат Госдумы предложила снижать ставку по семейной ипотеке при большой площади квартиры

Дата публикации: 10 апр 2023
Депутат Госдумы предложила снижать ставку по семейной ипотеке при большой площади квартиры

Депутаты Госдумы могут рассмотреть вопрос снижения ставки по семейной ипотеке при покупке многокомнатных квартир, чтобы семьи могли позволить себе жильё большей площади. «Здесь тоже вопросы к нам, о том, как сделать так, чтобы чем больше была квартира, тем меньше была процентная ставка. Чтобы больше семей позволяли себе брать либо большее количество квадратных метров в ипотеку, либо как раз те самые дома», — сказала в ходе круглого стола первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.По её словам, семейную ипотеку больше всего берут на покупку однокомнатной квартиры.Ранее сообщалось, что в России свыше полумиллиона семей воспользовались семейной ипотекой для приобретения нового жилья с момента запуска программы в январе 2018 года. 

Условия семейной ипотеки в 2023 году

Базовая ставкапо программе в 2023 году — 6% годовых, при этом условия конкретных банков могут отличаться, но только в выгодную для заемщика сторону. В СберБанке ставка ещё ниже — от 5,3% годовых, а для жителей Дальнего Востока — от 4,7%.Сейчас взять такой кредит могут семьи (включая родителей-одиночек с детьми), с одним ребёнком, который родился после 1 января 2018 года, с двумя и более детьми младше 18 лет или с ребёнком с инвалидностью. 

Получить семейную ипотеку можно на разные цели: купить квартиру в новостройке, частный дом с участком, построить дом, купить участок для строительства дома, рефинансировать ипотеку. А ранее по семейной ипотеке стало возможным приобрести вторичку, но такое право есть только у семей с детьми-инвалидами в регионах, где нет строительства многоквартирных домов.

Подробнее об условиях программы в 2023 году

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Покупка вторички
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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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