Мы используем файлы cookie.
Сколько стоит ваша квартира?Узнайте в разделе Моя недвижимостьИзображение оценки
Реклама
Москва
Партнерам
Разместить объявление
Войти или зарегистрироваться
Москва
Изменить
Покупка
Аренда
Новостройки
Построить дом
Ипотека
Услуги
Журнал
Риелторы
Скачать приложение
Скачать
Новости
2 мин
1K

В России предложили создать единого оператора стройки частных домов

Дата публикации: 17 дек 2023
В России предложили создать единого оператора стройки частных домов

Единый центр, который будет готовить проекты частного жилья и выделять участки под него, может появиться в России. Об этом пишут «Известия».

Как уточняется, такую инициативу направили в Минстрой члены Общественного совета при ведомстве.

По замыслу, застройщики малоэтажных поселков будут обращаться к единому оператору, а тот — централизованно решать вопросы комплексной застройки, проектирования сетей ЖКХ, дорог и другой инфраструктуры, а также выделять земли. Кроме этого, он будет помогать нуждающимся регионам финансово в рамках спецпрограмм.

Собеседники «Известий» отмечают, что важным фактором, который влияет на запуск застройщиками новых проектов, является наличие на площадках под ИЖС инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. На это требуются значительные средства, в связи с чем строительство не всегда экономически оправдано.

Кроме того, как отмечает издание, у застройщиков есть сложности с поиском хороших участков и их передачей под строительство от муниципалитетов. Трудности возникают и с подведением коммуникаций.

По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, с созданием единого пула земельных участков и конкретных планов по развитию данных территорий бизнес сможет строить быстрее, на проекты будет требоваться меньше денег, а также повысится качество инфраструктуры.

Читайте также: Мне одобрили ипотеку СберБанка на строительство дома. Что дальше?

Новости
События рынка недвижимости
Строительство
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Рекомендуем
В России хотят ускорить регистрацию частных домов
1K
Как получить сертификат на земельный участок
25K
Ипотека на ИЖС может занять 30% рынка к 2030 году
3K
В России построят 54 миллиона «квадратов» частных домов по итогам 2023 года
1K
Актуальное
Списывать с должников компенсацию за аварийное жилье могут запретить
сегодня 10:00
40
Как меняются цены на новостройки и вторичное жилье: исследование Домклик и Центра финансовой аналитики
вчера 18:00
890
Главное за неделю с 9 по 13 декабря 2024 года
вчера 16:30
2K
Задачи по расселению аварийных домов выполнили почти 80 регионов РФ
вчера 13:03
125
Письмо

Рассылка журнала

Главное за неделю в одном письме — более 1 млн человек уже подписались

Телеграм-канал Домклик

Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Телеграм-канал Домклик
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах
Перейти в канал