В России предложили создать единого оператора стройки частных домов
Единый центр, который будет готовить проекты частного жилья и выделять участки под него, может появиться в России. Об этом пишут «Известия».
Как уточняется, такую инициативу направили в Минстрой члены Общественного совета при ведомстве.
По замыслу, застройщики малоэтажных поселков будут обращаться к единому оператору, а тот — централизованно решать вопросы комплексной застройки, проектирования сетей ЖКХ, дорог и другой инфраструктуры, а также выделять земли. Кроме этого, он будет помогать нуждающимся регионам финансово в рамках спецпрограмм.
Собеседники «Известий» отмечают, что важным фактором, который влияет на запуск застройщиками новых проектов, является наличие на площадках под ИЖС инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. На это требуются значительные средства, в связи с чем строительство не всегда экономически оправдано.
Кроме того, как отмечает издание, у застройщиков есть сложности с поиском хороших участков и их передачей под строительство от муниципалитетов. Трудности возникают и с подведением коммуникаций.
По мнению члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского, с созданием единого пула земельных участков и конкретных планов по развитию данных территорий бизнес сможет строить быстрее, на проекты будет требоваться меньше денег, а также повысится качество инфраструктуры.