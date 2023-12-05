В России хотят ускорить регистрацию частных домов
Законопроекты, которые решат проблему с незарегистрированными частными домами, планируется внести в правительство. Об этом сообщил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.
По его словам, в России есть большая проблема с недвижимостью, которую люди построили, но не зарегистрировали и не платят с нее налоги.
«Сейчас у нас есть поручение президента, чтобы эту проблему решить. Я думаю, в скором времени мы в парламент предоставим законопроекты на эту тему», — сказал Бутовецкий, выступая на круглом столе на тему «Актуальные вопросы оформления прав на объекты недвижимого имущества».
Ранее замглавы ведомства предлагал установить разумные сроки для регистрации новых частных домов.
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