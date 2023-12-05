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В России хотят ускорить регистрацию частных домов

Дата публикации: 05 дек 2023
В России хотят ускорить регистрацию частных домов

Законопроекты, которые решат проблему с незарегистрированными частными домами, планируется внести в правительство. Об этом сообщил замглавы Росреестра Алексей Бутовецкий.

По его словам, в России есть большая проблема с недвижимостью, которую люди построили, но не зарегистрировали и не платят с нее налоги.

«Сейчас у нас есть поручение президента, чтобы эту проблему решить. Я думаю, в скором времени мы в парламент предоставим законопроекты на эту тему», — сказал Бутовецкий, выступая на круглом столе на тему «Актуальные вопросы оформления прав на объекты недвижимого имущества».

Ранее замглавы ведомства предлагал установить разумные сроки для регистрации новых частных домов.

Читайте также: Как зарегистрировать право собственности на дом и земельный участок

Новости
Законы и регулирование рынка
Анна Кузнецова
Анна Кузнецова
Автор статьи
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