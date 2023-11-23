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В России построят 54 миллиона «квадратов» частных домов по итогам 2023 года

Дата публикации: 23 нояб 2023
В России построят 54 миллиона «квадратов» частных домов по итогам 2023 года

Около 54 миллионов кв. метров индивидуального жилья (ИЖС) введут в России в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.

«В этом году мы точно видим (ввод ИЖС ред.) за 50 миллионов — где-то 53-54 миллиона квадратных метров. Будет чуть ниже, чем в прошлом году», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам вице-премьера, высокий интерес к ИЖС наблюдается в стране с 2021 года: толчок к развитию рынка дали пандемия, запуск программы социальной газификации и улучшения условий ипотеки для строительства дома.

Он подчеркнул, что для дальнейшего развития рынка ИЖС нужно принимать кардинально новые решения.

Все полезные сервисы по ИЖС собраны на Домклик в разделе «Построить дом». С его помощью можно решить все вопросы с загородной недвижимостью в одном месте — узнать, как построить дом, купить земельный участок и оформить ипотеку Сбера на индивидуальное жилищное строительство.

Ранее сообщалось, что программу ипотеки в индивидуальном жилищном строительстве могут выделить в отдельный проект. Кроме того, правительство разрабатывает критерии проектного финансирования ИЖС. В Минфине считают, что это позволит максимально распространить на рынок льготные ипотечные программы.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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