В России построят 54 миллиона «квадратов» частных домов по итогам 2023 года
Около 54 миллионов кв. метров индивидуального жилья (ИЖС) введут в России в 2023 году. Об этом сообщил вице-премьер страны Марат Хуснуллин.
«В этом году мы точно видим (ввод ИЖС ред.) за 50 миллионов — где-то 53-54 миллиона квадратных метров. Будет чуть ниже, чем в прошлом году», — сказал Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия 24».
По словам вице-премьера, высокий интерес к ИЖС наблюдается в стране с 2021 года: толчок к развитию рынка дали пандемия, запуск программы социальной газификации и улучшения условий ипотеки для строительства дома.
Он подчеркнул, что для дальнейшего развития рынка ИЖС нужно принимать кардинально новые решения.
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Ранее сообщалось, что программу ипотеки в индивидуальном жилищном строительстве могут выделить в отдельный проект. Кроме того, правительство разрабатывает критерии проектного финансирования ИЖС. В Минфине считают, что это позволит максимально распространить на рынок льготные ипотечные программы.