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В России предлагают запретить иностранные названия ЖК

Дата публикации: 25 окт 2023
В России предлагают запретить иностранные названия ЖК

Законопроект о необходимости давать названия жилищным комплексам на русском языке внесли в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.

Инициативой предлагается закрепить «положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства».

Речь идет о запрете присвоения ЖК и поселкам названий на иностранном языке или с использованием производных от таких слов и выражений.

Поправки планируется внести в Градостроительный кодекс и закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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