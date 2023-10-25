В России предлагают запретить иностранные названия ЖК
Законопроект о необходимости давать названия жилищным комплексам на русском языке внесли в Госдуму. Соответствующий документ опубликован в думской базе данных.
Инициативой предлагается закрепить «положение о выполнении на русском языке коммерческого обозначения, индивидуализирующего объект капитального строительства, в том числе и наименование жилого комплекса либо малоэтажного жилого комплекса, а также наименований планируемых для размещения элементов планировочной структуры и иных объектов капитального строительства».
Речь идет о запрете присвоения ЖК и поселкам названий на иностранном языке или с использованием производных от таких слов и выражений.
Поправки планируется внести в Градостроительный кодекс и закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2025 года.