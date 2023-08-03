Рейтинг ЖК Москвы по инфраструктуре от застройщика: что это такое и как считается
Департамент транспорта Москвы составил рейтинг, оценивающий планы застройщика по улучшению транспортной инфраструктуры его ЖК. Расчёты выполнены на основании утверждённой проектной документации и могут быть уточнены после проведения проверки реализации застройщиком запланированных мероприятий.
Рейтинг показывает, какой транспортной инфраструктурой девелопер обеспечивает свои комплексы для удобства жителей, и позволяет сравнить разные ЖК между собой по этому параметру.
Как составляется рейтинг
Рейтинг состоит из набора критериев, которые характеризуют состояние транспортной инфраструктуры жилого комплекса. Их всего девять.
Наличие и близость паркинга. Считается длина пешего пути до ближайшего паркинга. ЖК с подземным паркингом получает максимальный балл.
Двор без машин. Отсутствие машин на территории ЖК оценивается положительно. Запрет на парковку в пределах дворового пространства обеспечивает безопасность и комфорт жителям данного комплекса.
Условия для организации безопасного дорожного движения во дворах. Проверяется наличие удобных и безопасных решений для организации дорожного движения среди всех его участников: водителей и пешеходов.
Наличие пешеходного бульвара на территории ЖК. Пешеходный бульвар упрощает пешеходные пути и делает безопасным движение до мест притяжения: остановок общественного транспорта, социальных объектов и других.
Наличие мест для короткой остановки (высадка/разгрузка). Организованные места для короткой остановки личного автомобиля или такси обеспечивают комфортную посадку/высадку пассажиров, разгрузку, а также беспрепятственное движение других машин.
Достаточное количество въездов/выездов с территории ЖК на дорогу. Выполнение этого критерия обеспечивает равномерное распределение транспортной нагрузки.
Пешая проходимость территории ЖК до остановки транспорта без препятствий. Оценивается пеший маршрут по территории ЖК до остановки транспорта: чем меньше заборов и других препятствий на пути, тем быстрее маршрут и выше балл.
Наличие мест хранения или парковки велосипедов, самокатов, колясок. Чем их больше — тем комфортнее. Альтернативные виды транспорта улучшают ситуацию на дорогах.
Наличие станций заряда электромобилей. Развитие станций заряда электромобилей популяризирует экологичные виды транспорта.
Как оценить ЖК с помощью рейтинга
По результатам расчётов каждому ЖК присваивается оценка по шкале от 1 до 10, где 1 — это низкий рейтинг транспортной инфраструктуры, а 10 — высокий.
ЖК присваивается низкий рейтинг, если:
- школа и детский сад далеко — пешком не дойти
- во дворе дома негде припарковаться, поставить велосипед и поиграть с детьми
ЖК присваивается высокий рейтинг, если:
- рядом с домом есть поликлиника, школа и детский сад
- во дворе есть парковка, велостоянка и детская площадка
Где посмотреть рейтинг ЖК
- Перейдите на сайт Мостранспроекта.
- Укажите адрес или название жилого комплекса. Новостройки также можно отфильтровать по названию района, станции метро, году сдачи дома, цене за квадратный метр и другим критериям.
- Узнайте рейтинг выбранного ЖК. В карточке будут указаны 2 значения — географическая доступность и транспортная инфраструктура от застройщика.
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