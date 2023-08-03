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Недвижимость
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Рейтинг ЖК Москвы по инфраструктуре от застройщика: что это такое и как считается

Дата публикации: 03 авг 2023
Рейтинг ЖК Москвы по инфраструктуре от застройщика: что это такое и как считается
Содержание

Департамент транспорта Москвы составил рейтинг, оценивающий планы застройщика по улучшению транспортной инфраструктуры его ЖК. Расчёты выполнены на основании утверждённой проектной документации и могут быть уточнены после проведения проверки реализации застройщиком запланированных мероприятий.

Рейтинг показывает, какой транспортной инфраструктурой девелопер обеспечивает свои комплексы для удобства жителей, и позволяет сравнить разные ЖК между собой по этому параметру.

Как составляется рейтинг

Рейтинг состоит из набора критериев, которые характеризуют состояние транспортной инфраструктуры жилого комплекса. Их всего девять.

Наличие и близость паркинга. Считается длина пешего пути до ближайшего паркинга. ЖК с подземным паркингом получает максимальный балл.

Двор без машин. Отсутствие машин на территории ЖК оценивается положительно. Запрет на парковку в пределах дворового пространства обеспечивает безопасность и комфорт жителям данного комплекса.

Условия для организации безопасного дорожного движения во дворах. Проверяется наличие удобных и безопасных решений для организации дорожного движения среди всех его участников: водителей и пешеходов.

Наличие пешеходного бульвара на территории ЖК. Пешеходный бульвар упрощает пешеходные пути и делает безопасным движение до мест притяжения: остановок общественного транспорта, социальных объектов и других.

Наличие мест для короткой остановки (высадка/разгрузка). Организованные места для короткой остановки личного автомобиля или такси обеспечивают комфортную посадку/высадку пассажиров, разгрузку, а также беспрепятственное движение других машин.

Достаточное количество въездов/выездов с территории ЖК на дорогу. Выполнение этого критерия обеспечивает равномерное распределение транспортной нагрузки.

Пешая проходимость территории ЖК до остановки транспорта без препятствий. Оценивается пеший маршрут по территории ЖК до остановки транспорта: чем меньше заборов и других препятствий на пути, тем быстрее маршрут и выше балл.

Наличие мест хранения или парковки велосипедов, самокатов, колясок. Чем их больше — тем комфортнее. Альтернативные виды транспорта улучшают ситуацию на дорогах.

Наличие станций заряда электромобилей. Развитие станций заряда электромобилей популяризирует экологичные виды транспорта.

Как оценить ЖК с помощью рейтинга

По результатам расчётов каждому ЖК присваивается оценка по шкале от 1 до 10, где 1 — это низкий рейтинг транспортной инфраструктуры, а 10 — высокий.

ЖК присваивается низкий рейтинг, если:

  • школа и детский сад далеко — пешком не дойти
  • во дворе дома негде припарковаться, поставить велосипед и поиграть с детьми

ЖК присваивается высокий рейтинг, если:

  • рядом с домом есть поликлиника, школа и детский сад
  • во дворе есть парковка, велостоянка и детская площадка

Где посмотреть рейтинг ЖК

  1. Перейдите на сайт Мостранспроекта.
  2. Укажите адрес или название жилого комплекса. Новостройки также можно отфильтровать по названию района, станции метро, году сдачи дома, цене за квадратный метр и другим критериям.
  3. Узнайте рейтинг выбранного ЖК. В карточке будут указаны 2 значения — географическая доступность и транспортная инфраструктура от застройщика.

Читайте также: Рейтинг транспортной доступности новостроек Москвы

Новостройки
Покупка новостройки
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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