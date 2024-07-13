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Новости
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В России появятся правила управления общим имуществом в коттеджных поселках

Дата публикации: 13 июл 2024
В России появятся правила управления общим имуществом в коттеджных поселках

Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об управлении общим имуществом в коттеджных поселках. Предполагается, что его поделят на категории и, соответственно, за каждую будет ответственный, сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«В текущей редакции мы сталкиваемся с серьезными противоречиями между Жилищным и Гражданским кодексом по одной простой причине. Мы не можем управлять общим имуществом в жилищных комплексах и коттеджных поселках по точной аналогии с управлением многоквартирным домом, а текущая концепция именно такова», — сказал он на выставке рынка индивидуального жилищного строительства Open Village’24.

По его словам, законопроект уже в работе: имущество в загородных поселках планируется делить на несколько категорий.

Первая категория — имущество, которое не относится к общему: земельные участки собственников и объекты, которые на них расположены.

Вторая категория — общее имущество: дороги, проезды. Третья категория — имущество, которое может быть общим по соглашению собственников, например, инфраструктура, спортивные площадки и прочее.

Последняя категория — должна принадлежать ресурсоснабжающим организациям.

«И последняя категория, важность выделения которой нам показала прошедшая зима (когда у нас замерзали поселки просто потому, что мы не могли найти собственника той или иной насосной, котельной, трансформаторной и так далее), — то, что должно принадлежать ресурсоснабжающей организации, которая будет нести полную ответственность за техническое состояние этого инженерного сооружения, подготовку и прохождение отопительного сезона», — пояснил депутат.

Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
Комментарии1
Е
Елена П.
17 июл 2024

давно пора принять такой закон, т.к. бардак начиная от дорог и заканчивая инфраструктурой

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