В России появятся правила управления общим имуществом в коттеджных поселках
Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект об управлении общим имуществом в коттеджных поселках. Предполагается, что его поделят на категории и, соответственно, за каждую будет ответственный, сообщил член Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«В текущей редакции мы сталкиваемся с серьезными противоречиями между Жилищным и Гражданским кодексом по одной простой причине. Мы не можем управлять общим имуществом в жилищных комплексах и коттеджных поселках по точной аналогии с управлением многоквартирным домом, а текущая концепция именно такова», — сказал он на выставке рынка индивидуального жилищного строительства Open Village’24.
По его словам, законопроект уже в работе: имущество в загородных поселках планируется делить на несколько категорий.
Первая категория — имущество, которое не относится к общему: земельные участки собственников и объекты, которые на них расположены.
Вторая категория — общее имущество: дороги, проезды. Третья категория — имущество, которое может быть общим по соглашению собственников, например, инфраструктура, спортивные площадки и прочее.
Последняя категория — должна принадлежать ресурсоснабжающим организациям.
«И последняя категория, важность выделения которой нам показала прошедшая зима (когда у нас замерзали поселки просто потому, что мы не могли найти собственника той или иной насосной, котельной, трансформаторной и так далее), — то, что должно принадлежать ресурсоснабжающей организации, которая будет нести полную ответственность за техническое состояние этого инженерного сооружения, подготовку и прохождение отопительного сезона», — пояснил депутат.
давно пора принять такой закон, т.к. бардак начиная от дорог и заканчивая инфраструктурой