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Спрос на ИЖС в России вырос на 20%

Дата публикации: 25 июн 2024
Спрос на ИЖС в России вырос на 20%

Россияне с начала года построили и поставили на кадастровый учет более 220 тыс. частных домов, это на 38 тыс. больше, чем за аналогичный период 2023-го. Чаще всего объекты возводили из дерева. Об этом сообщила пресс-служба Росреестра.

«Граждане проявляют стабильный интерес к индивидуальному жилищному строительству. Неизменный лидер по площади построенных индивидуальных жилых домов — Центральный федеральный округ. На него пришлось 8,1 млн кв. м. или 26% от всего возведенного с начала 2024 года фонда ИЖС», — приводит пресс-служба слова главы ведомства Олега Скуфинского.

При этом 43% (21,7 тыс.) от всех домов в ЦФО построили в Московской области.

Как отметили в Росреестре, частное строительство популярно и в Поволжье, где в январе-мае возвели почти 48,2 тыс. объектов общей площадью 6,3 млн кв. м. На третьем месте — Южный федеральный округ с 29,7 тыс. домов площадью 3,9 млн «квадратов».

По данным ведомства, в основном россияне строили из дерева (71,7 тыс.), чуть реже — из кирпича (44,1 тыс.). Меньше всего возводили панельные дома, их за этот год оказалось всего 2,3 тыс.

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Новости
Курс недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
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