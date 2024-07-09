Как построить дом «под ключ»: пошаговое руководство
Сегодня многие строительные компании решают поступающие запросы заказчиков в формате «одного окна» и сразу формируют тот уровень комфорта, который вам нужен. При комплексном подходе к созданию загородного пространства строительство и дизайн становятся частью единого гармоничного процесса.
Детально об этапах постройки загородного дома «под ключ», а также ключевых аспектах каждого процесса рассказали в строительной компании ГК «РУБКОФФ».
Первый этап: проектирование
При создании дома важно заранее продумать, как оптимизировать пространство и рационально разместить необходимые элементы. Необходимо спланировать не только эстетические и функциональные аспекты, но и рассчитать прочность, безопасность конструкции. При этом подрядчик должен учитывать индивидуальные пожелания и потребности заказчика.
Процесс проектирования в строительных компаниях делится на обязательный и желательный этапы.
Обязательный — включает разработку базовых проектов:
- АР (архитектурные решения) — даёт визуальное представление будущего дома, описывает его внешний и внутренний облик, пространственную, функциональную, планировочную организацию
- КЖ (конструкции железобетонные) — позволяет проработать опорные элементы объекта для обеспечения его надежности и долговечности
- КД (конструктивные детали) — содержит решения, определяющие устройство несущих элементов в здании в целом или в его отдельных частях
- КР (Конструктивное решение) — это раздел проектной документации с детальной проработкой всех несущих конструкций строения. В нем определены используемые для строительства материалы, которые необходимы для обеспечения надежности, устойчивости и долговечности строения
Желательный этап проектирования предусматривает разработку проектов ОВВК (инженерных коммуникаций — отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации) и ЭО (электрооборудования), которые обеспечивают требуемый уровень комфорта и безопасности. Эти проекты нужны при постройке каменных домов и желательны при сооружении деревянных.
Также желательно включить в данный процесс проработку дизайн-проекта, который даст ясное представление об устройстве будущего интерьера дома и в целом облегчит процесс последующей отделки и меблировки помещений.
Что потребуется сделать до начала проектирования:
- геологические изыскания (послойный состав грунтов)
- топосъемку пятна застройки (определяет перепад уровня грунта на участке)
- привязку по кадастровому номеру
- выяснить иные технические нюансы, которые обычно запрашивает у клиента компания, занятая строительством «домов под ключ».
Оптимально, когда над архитектурным проектом трудятся архитектор, конструктор, инженер, дизайнер интерьера и ландшафтный дизайнер. Такая командная работа позволяет максимально эффективно и комфортно реализовывать любые архитектурные решения. Удаётся подчеркнуть их преимущества, а также экстерьер в сочетании с правильным ландшафтным дизайном. В итоге можно воплотить в реальность красивую жизнь за городом.
Считаю, что главная цель строительной компании — возвести дом и решить все вопросы, которые возникают у клиента, начиная с первой идеи и заканчивая моментом новоселья.
Второй этап: «теплый контур», инженерия и электрика
«Теплый контур»
На этапе формирования «теплого контура» продумываются фундамент здания, конструктив в виде стен, кровля «под ключ», окна под отделку.
Фундамент — это основная несущая конструкция загородного дома, которая предназначена для восприятия всех нагрузок (от стен, кровли, внутренних перегородок, элементов обустройства дома, самих жильцов). Тип фундамента выбирается в зависимости от вида строения. Если дом деревянный, то фундамент более облегченный, если дом каменный, - нужен фундамент массивнее и прочнее.
В качестве конструктива можно использовать разные материалы.
Например, для этого проекта двухэтажного дома площадью 239 кв. м были выбраны стены из клееного бруса. Это позволило снизить стоимость строительных материалов (по сравнению со строительством из керамических блоков) на 15–25% и при этом создать комфортные условия жизни для семьи из 3–4 человек в относительно теплом регионе страны.
Выбор типа кровли и окон под отделку также определяется проектом и может подбираться в зависимости от:
- финансовых возможностей заказчика
- требований к дизайну дома
- нужных показателей энергоэффективности
Инженерия и электрика
На этапе завершения создания «теплого контура» начинаются работы по установке систем отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и электрики. В идеале эти процессы должны быть тщательно проработаны инженерами вместе с будущими владельцами дома, чтобы максимально удовлетворить требования, предпочтения и запросы заказчиков.
Третий этап: черновая и чистовая отделки, интерьер
Многие заказчики уверены, что уже обладают определенными навыками в дизайне и могут сами все продумать. Но часто на практике оказывается, что для качественной отделки лучше использовать профессиональный дизайн-проект.
Подготовленный экспертом дизайн-проект позволяет получить четкое представление:
- о материалах для полов, потолков, которые идеально подойдут для конкретного дома и каждого помещения
- об особенностях отделки стен и декоративных элементах, без которых будущий дизайн не получится ожидаемым
- о межэтажной лестнице, которая должна отвечать требованиям эргономичности, удобства, надежности
- об отделке наружной части дома: террасы и патио, чтобы они были не только привлекательными, но и простыми в уходе, долговечными
Подготовленный дизайн-проект позволяет оптимизировать использование пространства, предусмотреть все технические аспекты, сделать анализ эргономики, соблюсти требования безопасности, учесть стилистическое оформление и предпочтения заказчика. В результате это значительно повысит уровень комфорта и уюта для владельцев.
Четвертый этап: ландшафтный дизайн и въездная зона
Жить с комфортом и удовольствием в доме за городом можно лишь при условии концептуального сочетания архитектуры, дизайна и ландшафта.
Радует то, что обустройство ландшафта – один из самых приятных процессов. К этому времени вы уже живёте в своем доме или планируете переезд, а снаружи обыденный участок преобразуется в приятное место для отдыха. Появляются клумбы и кашпо с цветами, дорожки из декоративного материала, сад камней и пруд, разнообразные деревья, кустарники, зелень, растущая сплошным ковром.
На этом этапе важно учесть скрытые автономные системы полива, обеспечивающие эффективный уход за растениями, экономию времени и ресурсов. Эти системы равномерно распределяют воду по всему участку и снимают с хозяев обязанности по регулярному орошению территории.
Например, в этом проекте одноэтажного дома, который рассчитан на проживание с удобством 2-х человек, придомовая территория выложена камнем, плиткой, усажена деревьями и кустами разного яруса, усеяна травой.
Поздравляем! Все этапы строительства и благоустройства позади, а это значит, что в доме всё готово для комфортной загородной жизни.
Прекрасные дома! Очень познавательная информация будущим владельцам дома мечты)
Екатерина С.добрый день! Рады, что вам понравилась статья 💚
Просто фантастика