В России появилась госкомпания «Роскадастр»
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал закон о создании новой государственной компании «Роскадастр». Она будет заниматься внесением в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах, геодезическими и картографическими работами, созданием топографических карт и планов, а также научной деятельностью. Постановление о правилах создания публично-правовой компании «Роскадастр» опубликовано на портале правовой информации.
Согласно тексту документа, компания создается путем преобразования и объединения таких организаций, как «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ», «Центр геодезии, картографии и ИПД» и Федеральная кадастровая палата. Теперь их функции будет выполнять компания «Роскадастр», учредителем которой является Российская Федерация. Помимо этого, компания станет оператором информационных систем Росреестра.
Зачем понадобился «Роскадастр»
Закон о создании новой госкомпании был подписан президентом Владимиром Путиным в конце 2021 года. В Росреестре отмечали, что объединение нескольких структур в одну позволит повысить качество предоставляемых услуг. Как объяснял руководитель Росреестра Олег Скуфинский, существование отдельных предприятий с отдельными директорами, чьи полномочия фактически дублировались, увеличивало сроки выполнения задач. Теперь этого удастся избежать.
Кроме того, предполагается, что создание «Роскадастра» поспособствует реализации госпрограммы «Национальная система пространственных данных». Она, в частности, направлена на повышение точности геодезических измерений повысится до 2 сантиметров и исправление около 8,5 миллионов реестровых ошибок. Кроме того, с помощью программы рассчитывают дополнить данные о недвижимости — на конец 2021 года, например, в ЕГРН не было внесено 59% границ населенных пунктов. Также в системе не хватало информации о собственности 48 миллионов объектов.
По словам Скуфинского, благодаря реализации программы к 2030 году кадастровый учет будет занимать не более одного дня, а регистрация многих сделок возможно будет проводить полностью онлайн.