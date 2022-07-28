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Новости
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На три ипотечные программы добавили 45 млрд рублей

Дата публикации: 28 июл 2022
На три ипотечные программы добавили 45 млрд рублей
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Дополнительные 45,5 млрд рублей будут направлены на субсидирование льготной, семейной и дальневосточной ипотеки — предусмотренные в бюджете средства уже почти израсходованы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Именно эти программы пользуются наибольшим спросом у россиян.

Сколько отдадут каждой программе

Большая часть «добавки» получит«Ипотека с господдержкой». С 20 июня 2022 года по ней снижена ставка до 7%, в СберБанке ставка начинается от 6,3%. Кроме того, продлен срок ее действия — до конца 2022 года. Почти 16 млрд рублей направят на «Семейную ипотеку»и более 4 млрд рублей — на «Дальневосточную». «Рассчитываем, что эти средства позволят многим нашим гражданам решить самый важный вопрос с недвижимостью, приобрести новые дома, квартиры, повысить качество жизни»,объяснил решение кабмина Мишустин.

Будет ли расти спрос

Решение правительства стало реакцией на общественный интерес. Как заявил директор департамента ипотечных программ и банковского кредитования компании «Метриум» Дмитрий Веселков, что спрос на программу «Льготная ипотека» к концу третьего квартала 2022 года достигнет примерно 60–70% от прошлогодних значений.

Ранее на сайте Минстроя РФ был опубликован паспорт федерального проекта «Ипотека». В документе указывается, что к 2030 году объем средств, привлекаемых в жилищное строительство за счет ипотеки, увеличится до 7,7 триллиона рублей.

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Новости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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