Ставка ЦБ РФ: прогноз ключевой ставки на 2022 год
22 июля Центробанк снова снизил ключевую ставку — с 9,5 до 8%. Это уже пятое снижение за последние четыре месяца. Следующее заседание по ставке назначено на 16 сентября.
Регулятор допускает, что может и дальше опускать ставку, поскольку это является одним из главных инструментов достижения темпов инфляции в районе 4% в годовом выражении. Сегодня она замедлилась до15,39%, говорится в аналитическом обзоре Минэкономразвития от 20 июля.
Как менялась ключевая ставка в 2022 году
В феврале ставка резко поднялась до рекордных 20%. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2014 года — 17%. Такой уровень ключевой ставки продержался до февраля 2015-го. В 2022-м менее чем за четыре месяца она опустилась на 10,5 процентных пункта — почти вдвое.
С начала 2022 года ключевая ставка менялась семь раз:
- 11 февраля — выросла на 1 процентный пункт и составила 9,5%;
- 28 февраля — резко подскочила до рекордных 20%;
- 11 апреля — снизилась на 3 процентных пункта и составила 17%;
- 29 апреля — снизилась до 14%;
- 26 мая — снова снизилась до 11%;
- 11 июня — впервые за год снизилась не сразу на 3, а на 1,5 процентных пункта до нынешних 9,5%;
- 22 июля – снова снизилась на 1,5 процентных пункта и составила 8%.
Повышение 11 февраля можно назвать продолжением тенденции, начавшейся в марте 2021 года. До этого времени на протяжении нескольких месяцев ставка держалась на историческом минимуме в 4,5%. С 17 марта 2021 года ЦБ увеличивал ее на каждом заседании. С тех пор она выросла в 4,7 раза.
28 февраля, спустя четыре дня с начала российской спецоперации на Украине, ЦБ на фоне колебаний курса рубля и котировок фондового рынка принял решение повысить ставку до рекордных 20%. Это было необходимо не только для того, чтобы замедлить темпы инфляции в условиях жестких антироссийских санкций, но и чтобы мотивировать людей накапливать деньги в банках. В связи с нестабильной политической обстановкой россияне бросились снимать не только наличную валюту, но и рубли. Согласно обзору ЦБ, в феврале отток средств со счетов и депозитов россиян составил 1,2 триллиона рублей — максимум с 2008 года. Причем большую их часть клиенты банков сняли в последнюю неделю месяца.
Перед российской экономикой встала задача предотвратить отток денежных средств из банковского сектора. Россияне получили возможность открывать вклады под 25% годовых. Однако, по данным опроса аналитического центра НАФИ, открытие банковских вкладов по повышенным ставкам не возымело популярность у россиян. Только 12% оформили банковские депозиты с конца февраля по начало марта. Чаще люди предпочитали все-таки снимать деньги со счетов (16%). При этом большинство опрошенных (60%) вообще не стали ничего делать со своими накоплениями. Дефицит ликвидности банковского сектора по состоянию на 3 марта превысил 7 триллионов рублей.
Банки же, в свою очередь, оценили возможные убытки от вынужденного повышения ставок в 289,8 миллиарда рублей к концу года. Риски увеличения отрицательной процентной маржи (банковских убытков) банкиры из Ассоциации банков России (АБР) связали с возникновением существенной разницы в ставках по вкладам, открытым после февраля 2022-го, и кредитам, оформленным ранее под фиксированный процент.
В апреле ЦБ пошел на снижение ключевой ставки — сначала до 17%, затем до 14%. Оба раза — сразу на 3 процентных пункта. При этом регулятор отмечал, что «внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность». Также ЦБ прогнозировал, что инфляция продолжит возрастать и по итогам года составит около 18-23%, в связи с чем «денежно-кредитная политика сохранит необходимое дезинфляционное влияние». В мае, когда ставка опустилась до 11%, регулятор сообщил, что годовая инфляция замедлилась до 17,5% — быстрее апрельского прогноза. Снижение годовой инфляции до 5-7% ЦБ обещал к 2023 году, до 4% — к 2024-му.
На начало дня 7 июня структурный профицит ликвидности банковского сектора (излишки денег, которые банки держат в ЦБ) составил 2,8 триллиона рублей и фактически вышел на допандемийный уровень в диапазоне 2-3 триллионов рублей. Иными словами, у банков снова появились деньги и отпала необходимость брать их у ЦБ (ситуация дефицита ликвидности). В начале марта дефицит ликвидности банков достигал 7 триллионов рублей. Дефицита ликвидности не было даже в острую фазу пандемии в 2020 году — даже тогда банки имели возможность размещать деньги в ЦБ, а не занимать их.
10 июня ЦБ снизил ключевую ставку до уровня, который действовал до начала спецоперации, — 9,5%. По словам председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, рассматривались и другие варианты. В частности, обсуждалось снижение до 9% или сохранение ставки на прежнем уровне. На принятое решение повлияли три фактора:
- значительное замедление роста цен в стране;
- приостановка снижения экономической активности населения и бизнеса;
- замедление кредитной активности, особенно в розничном кредитовании.
Так, большую роль в вопросе изменения ставки ЦБ играет необходимость обеспечить нормальное функционирование бизнеса в условиях санкций и резких скачков потребительского спроса. Кроме того, регулятор стремится повысить привлекательность кредитов — как для бизнеса, так и для населения.
Однако сильнее всего на очередное снижение ставки повлияло замедление инфляции. В июне регулятор резко изменил прогноз по инфляции на конец 2022 года — с примерно 18-23% до 14-17%. Целью России по-прежнему остается 4% годовых.
На очередном заседании 22 июля ЦБ принял решение о повторном снижении на 1,5 процентных пункта. При этом большинство аналитиков предполагали изменения в пределах 0,5-1 процентных пункта. Так, по прогнозу Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА), к концу года ставка ЦБ должна была составить 9%, а снижение до нынешних 8% аналитики предлагали ждать не раньше 2023 года.
В ЦБ объяснили, что «инфляционные ожидания населения и бизнеса заметно уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года». В конце года, по новому прогнозу регулятора, инфляция составит 13,8-14,7%. «Снижение деловой активности происходит медленнее, чем Банк России предполагал в июне. Однако внешние условия для российской экономики остаются сложными и по-прежнему значительно ограничивают экономическую деятельность», — подчеркнул регулятор.
Что будет с ключевой ставкой к концу года? Базовый сценарий
По обновленным прогнозам ЦБ, средняя ключевая ставка в 2022 году будет около 10,5-10,8%. В прошлом месяце регулятор прогнозировал примерно 10,8-11,4%, тем самым допуская сохранение ставки в районе 9,5% до декабря. Теперь этот вариант фактически исключается. Аналитики считают, что сохранение ставки на нынешнем уровне возможно при сохранении инфляции выше прогнозируемых ЦБ при плавном повышении цен.
При этом наиболее вероятный сценарий заключается в постепенном снижении ключевой ставки. Такая тенденция полезна для экономики страны, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он отмечал, что понижение ставки нужно ЦБ еще и для того, чтобы российский рубль стал менее привлекательным для вложений. По его словам, «укрепление рубля на валютном рынке не вполне соответствует интересам российского бюджета, о чем говорят уже первые лица правительства».
Повышение ключевой ставки исключено, считает эксперт.
Дальнейшее повышение ключевой ставки исключено, считает эксперт.
До декабря 2022 года ЦБ планирует провести еще три заседания — в сентябре, октябре и декабре. Последующая пауза на заседании в сентябре и новое снижение ставки на полпроцента в декабре — один из самых реалистичных сценариев.
Несмотря на хорошо прослеживаемую тенденцию, аналитики допускают и другие сценарии.
Негативный сценарий
Большинство аналитиков сходятся во мнении, что на дальнейших заседаниях ЦБ ставка продолжит уменьшаться. Однако осенью может произойти новый скачок цен, который заставит регулятор снова повысить ее.
Ситуацию с ценами, по признанию экспертов, в условиях проведения специальной военной операции и экономических санкций против России прогнозировать сложно. Большинство экономистов считает, что пиковая точка, вызванная ажиотажным спросом на различные группы товаров, уже была пройдена, и ситуация на российском рынке нормализовалась. Тем не менее некоторые товары продолжают дорожать.
Если этот прогноз сбудется, то ЦБ на заседаниях в сентябре, октябре и декабре будет снова увеличивать ставку. Но этот сценарий крайне маловероятен.
Позитивный сценарий
ЦБ прогнозирует ключевую ставку в районе 6,5-8,5% в 2023 году и 6-7% в 2024-м. Исходя из этих цифр, при прогнозе инфляции в 5-7% при самом благоприятном раскладе регулятору удастся достигнуть пороговых 7% уже в конце 2022 года.
В теории, как считают аналитики, возможны и более низкие значения, но для этого нужно достичь гораздо более низких показателей инфляции. Этот сценарий аналитики также рассматривают как маловероятный.
Как ставка Центробанка влияет на ипотеку
Меняя ключевую ставку, Центробанк может не только влиять на рост цен, но и определять стоимость кредитов, что, в свою очередь, отражается на рынке недвижимости — через ипотечные кредиты и кредиты застройщикам.
Повышение ипотечных ставок влияет на спрос — покупать квартиры под высокий процент готовы далеко не все. Спрос, в свою очередь, влияет на предложение, и цены на недвижимость падают. При понижении ставок происходит обратная ситуация: ипотечные кредиты становятся более выгодными и привлекательными, и спрос повышается.
Когда рынок ждет очередного понижения ставки, некоторые банки заранее начинают обновлять условия ипотечного кредитования. Так, Сбербанк накануне последнего заседания ЦБ снизил ставку по ипотеке при единовременном платеже.
Подробнее о том, что такое ключевая ставка, и как она влияет на экономику, мы рассказали ранее в статье «Что такое ключевая ставка Центробанка».