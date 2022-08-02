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Недвижимость
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Тренды в строительстве загородных домов

Дата публикации: 02 авг 2022
Тренды в строительстве загородных домов
Содержание

Новые тенденции загородного малоэтажного строительства — экологичность, минимализм, панорамные окна. Владельцы и застройщики уделяют повышенное внимание природным источникам тепла и делают ставку на каркасные конструкции. В статье расскажем, какие ещё тренды загородного строительства 2022 влияют на рынок недвижимости, что популярно в фасадной и интерьерной отделке и чем украшать участок.

Тренды в строительстве

В строительной индустрии преобладают «зелёные» тренды: стремление к экологичности, снижению вредного воздействия на окружающую среду при возведении и эксплуатации зданий. При этом по-прежнему актуальны скорость строительства, эстетика, экономия и комфорт.

Экологичность

Этот тренд проявляется в первую очередь в выборе стройматериалов. В малоэтажном строительстве отдают предпочтение натуральной древесине. Среди заказчиков популярны проекты домов из клеёного бруса.

Материал прочный, устойчивый к влаге и плесени, обеспечивает хорошую теплоизоляцию и почти не даёт усадки. Для его производства используют безопасные клеевые составы, которые не содержат формальдегидов и других вредных веществ. Впрочем, по экологичности клеёный брус всё же уступает профилированному и другим пиломатериалам, где нет клея.

Тренд на экологичность предполагает заботу не только о здоровье людей, но и о состоянии окружающей среды. В строительстве стараются использовать возобновляемые ресурсы и материалы, пригодные для вторичной переработки.

Тренды в строительстве загородных домов в 2022 году №1

Одноэтажные дома

Будущие владельцы загородных коттеджей интересуются проектами одноэтажных зданий. Такие дома и комфортнее, и безопаснее. Когда жизненное пространство располагается в одной плоскости, в течение дня не приходится постоянно подниматься и спускаться по лестницам. Это особенно актуально, если в семье есть дети или пожилые люди. 

Разумеется, при выборе этажности нужно учитывать и другие факторы: размеры участка, его форму, рельеф местности. Если условия позволяют, дом площадью до 200 квадратных метров можно построить в один этаж.

Первое преимущество одноэтажных домов —  это возможность планировки с минимальной потерей полезной площади. В таких домах нет лестниц, которые занимают много места. Второе преимущество — удобство проживания, а именно отсутствие переходов с одного этажа на другой, расположение всех помещений, включая ванну и туалет, на одном уровне — это большой плюс, особенно для детей, пожилых и маломобильных людей. Третье преимущество — снижение трудозатрат. Одноэтажный дом проще поставить, утеплить, отделать, а в будущем ремонтировать.К недостаткам можно отнести невозможность дистанцироваться от шумной компании, перейдя на другой этаж, который обычно делают спальным. Ещё один минус — при строительстве одноэтажного дома тратится много пространства на участке, поэтому такой вариант не для шести соток.Некоторые застройщики считают минусом и отсутствие обзора окрестностей, который возможен только с высоты, и невозможность применения некоторых дизайнерских приёмов — устройства антресолей или «второго света» над гостиной.

Фото эксперта
FORUMHOUSE
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Минимализм

Сложные и вычурные архитектурные формы уходят в прошлое. В тренде простота, естественность, а главное — рациональность. Загородные дома становятся компактнее, избыток площади уже не считается знаком престижа.

В то же время минимализм — отнюдь не синоним примитивности. Такие проекты часто бывают сложными. Перед архитектором стоит задача тщательно продумать планировки, чтобы эффективно использовать пространство. Компактный дом удобнее и дешевле в обслуживании.

Большая площадь остекления

В проектах загородных домов всё чаще есть панорамные окна высотой от пола до потолка. В моде двусветные гостиные — с остеклением в два яруса без межэтажных перекрытий. 

Окна появляются повсюду, в том числе в ванных комнатах. При остеклении балконов и террас используют бесшовные (безрамные) технологии — отсутствие видимых соединений создаёт впечатление сплошного стеклянного полотна.

Благодаря большой площади светопрозрачных конструкций в дом проникает много солнечного света, а это позволяет уменьшить потребность в искусственном освещении. Так что подобные архитектурные решения — не просто дань моде и эстетике: это ещё и способ экономии ресурсов.

Технологии изготовления стеклопакетов обеспечивают им повышенную прочность.

Тренды в строительстве загородных домов в 2022 году №1

Энергосберегающие технологии

Один из главных трендов в концепции устойчивого развития — разумное потребление энергии. В проектах загородных домов находят применение различные технологии энергосбережения:

  • Продуманная ориентация здания по сторонам света. С помощью правильного расположения дома относительно оси север-юг можно снизить расходы на отопление, кондиционирование, освещение.
  • Качественная теплоизоляция оконных проёмов, стен, крыши, фундамента. Снижение теплопотерь — основной критерий энергоэффективного дома.
  • Установка энергосберегающих стеклопакетов. За счёт специального покрытия они отражают тепловые волны и удерживают тепло внутри помещения.
  • Приточно-вытяжная система вентиляции с встроенным рекуператором. Это устройство, которое нагревает поступающий снаружи воздух за счёт тепла в помещении. Система обеспечивает достаточный воздухообмен без теплопотерь.
  • Использование природных источников тепла и энергии. Солнечные батареи, коллекторы, тепловые насосы, ветрогенераторы — эти технологии будущего уже реальность загородного строительства.
  • Энергоэффективные инженерные коммуникации. В индивидуальном домостроении применяют системы «умный дом», которые помогают экономить тепло, свет и воду.

Каркасные технологии

Проекты каркасных домов по-прежнему актуальны. Их ценят в первую очередь за быстроту возведения. К тому же каркасные дома лёгкие (это экономия на фундаменте) и практически не дают усадки, а их строительство не зависит от сезона.

По классической американской или финской технологии каркас строят из досок, и он несёт только функциональную нагрузку. В фахверковых домах стойки, балки и диагональные элементы из бруса остаются открытыми и служат ещё и декоративным целям. В последние годы получила известность технология post-and-beam с каркасом из цельных толстых брёвен. Такие дома смотрятся эффектно, но и стоят дорого.

Монолитное и блочное строительство

При всей популярности быстровозводимых каркасников каменные дома всегда будут востребованы, ведь это эталон прочности и долговечности. Застройщики и заказчики в основном предпочитают монолитные и блочные технологии, которые позволяют возводить здания быстрее. Новые тенденции в строительстве коснулись и этих направлений.

Так, на выставке «Красивые дома. Российский архитектурный салон 2021», которая подвела итоги прошлого года и наметила тренды будущего, представили несколько инновационных технологий. По одной из них можно построить монолитный дом за 45 дней, причём он будет экологичным и энергосберегающим. Секрет — в несъёмной опалубке из щепы и цементе с добавлением жидкого стекла.

Разработчики технологии строительства из керамзитовых полиблоков утверждают, что могут возвести коробку за 4 дня, при этом простоит она не меньше 100 лет. Всё дело в составе блоков: в них входит голубая глина — экологичный, тепло- и влагостойкий, недорогой материал. А ещё одна компания представила керамзитовые блоки с декоративным фасадом из искусственного камня: они позволяют сэкономить на облицовке.

Тренды отделки

В подходах к внутренней и внешней отделке проявляются те же тенденции, что и в строительстве. Это стремление к простоте, естественности и экологичности, отказ от любых излишеств — как в эстетическом, так и в финансовом смысле. Отделочные материалы становятся более простыми в применении, универсальными и долговечными.

Фасадная отделка

Общий тренд дизайна фасадов в загородном строительстве — отказ от устаревших технологий и материалов в пользу современных. Всё реже в наружной отделке используют штукатурку. Предпочтение отдают вентфасадам, а для облицовки применяют практичные и эстетичные материалы:

  • Композитные панели на основе экструдированного пенополистирола, полимерцемента и стекловолокна. Они лёгкие, негорючие, экологичные, устойчивы к высоким и низким температурам, обеспечивают хорошую тепло- и шумоизоляцию, защищают от влаги. Панели универсальны в применении: от отделки фасадов, цоколей и заборов до изготовления мебели для ванных комнат, хаммама и спа.
  • Фиброцементные панели и сайдинг. Эти облицовочные материалы изготовлены из смеси цемента, натуральной или синтетической фибры (целлюлозного или поливинилового волокна), кварцевого песка и воды. Они прочны, долговечны, устойчивы к климатическому воздействию, отличаются низкой теплопроводностью и способны имитировать практически любую поверхность: камень, кирпич, дерево. Фиброцементную облицовку изготавливают в виде плит (панелей) или досок (сайдинга).
  • Металлокассеты. Представляют собой прямоугольные металлические листы с загнутыми внутрь краями и отверстиями для крепления к стене. В основном они используются для устройства вентфасадов общественных и коммерческих зданий, но находят место и в частном домостроении. Преимущества металлокассет — быстрота монтажа, долговечность, прочность, огнестойкость, малый вес, хорошие защитные свойства.

Внутренняя отделка

В дизайне интерьера загородных домов преобладают минималистические тенденции и стремление быть ближе к природе. В моде мебель, отделка и декор из натуральных материалов: дерева, бамбука, камня, керамики. Декоративных деталей в интерьере минимум — чем больше «воздуха», тем лучше. 

В то же время дизайнеры не забывают о мелочах, которые создают уют. Снова в тренде вещи ручной работы: вязаные салфетки, скатерти, вышитые панно. Используют сдержанные, природные тона: бежевый, песочный, светло-серый, шоколадный, молочный.

Тренды в строительстве загородных домов в 2022 году №2

Эти тренды дизайна нашли выражение в популярных интерьерных стилях. На протяжении нескольких последних лет востребованными остаются скандинавский, кантри, шебби-шик.

Ландшафтный дизайн

В оформлении придомовой территории прослеживаются те же тенденции, что в строительстве и отделке домов. Основные — минимализм и естественность. Это проявляется в стилистике, в выборе материалов, в цветовой гамме.

Разноцветная отсыпка уступила место натуральным оттенкам: используют неокрашенную гальку, древесную кору, щепу. Неплохо смотрятся искусственные материалы с имитацией природных цветов и текстур: печатный бетон, декинг.

Альпийские горки, пластиковые пруды, гипсовые фигурки для сада уже не в моде. Если хотите оформить участок в соответствии с актуальными трендами, установите несколько водных чаш, обустройте моносад (из разных сортов одной культуры), закажите дизайнерскую скульптуру.

Большие стационарные летние кухни тоже уходят в прошлое. Сейчас им предпочитают переносные костровые чаши, лёгкую мобильную мебель.

Тренды в строительстве загородных домов в 2022 году №1

Главное

  • В загородном строительстве преобладают «зелёные» тенденции. В приоритете экологичность и комфорт.
  • В строительстве и отделке используют натуральные материалы. Из искусственных отдают предпочтение тем, которые удачно имитируют природные текстуры и не оказывают вредного воздействия на окружающую среду.
  • При строительстве домов большое внимание уделяют энергосберегающим технологиям.
  • В архитектуре, отделке и ландшафтном дизайне преобладает минимализм. На место демонстративной роскоши и обилию декоративных деталей приходят простота, удобство и функциональность.

Выбрать участок для строительства дома

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Дизайн интерьера
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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