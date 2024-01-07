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В России повысили лимиты социальных налоговых вычетов

Дата публикации: 07 янв 2024
В России повысили лимиты социальных налоговых вычетов

Максимальная сумма расходов, в том числе на собственное образование и лечение, с которой можно получить налоговый вычет в 13%, увеличилась до 150 тыс. руб. с 1 января 2024 года.

Социальные налоговые вычеты дают возможность россиянам возместить часть затрат на оплату медицинских услуг, лекарств, физкультурно-оздоровительных услуг, а также на негосударственное пенсионное страхование и благотворительность.

Предельного размера нет только у одного типа вычетов — на дорогостоящие виды лечения. В данном случае россияне могут вернуть всю потраченную сумму.

Для всех остальных он ранее составлял 120 тыс. руб. в год. 1 января 2024-го вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, согласно которым максимальный размер вычетов повышается до 150 тыс. руб.

Отдельный вычет — расходы на обучение детей. Раньше лимит составлял 50 тыс. руб., теперь — 110 тыс. руб.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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