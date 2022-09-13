В России планируют запустить «зеленую» ипотеку
В России может появиться так называемая зеленая ипотека — субсидирование покупки жилья в домах, соответствующих стандартам экологического строительства. Программа может быть опробована на Дальнем Востоке в рамках уже существующей программы субсидирования.
«Анализ международных рынков показывает, что «зеленые» здания обладают эффектом большей ликвидности и большей ценности, меньше теряют в стоимости на вторичном рынке», — заявиладиректор Департамента корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына.
Директор Департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков не исключил, что программа «зеленой» ипотеки может быть опробована на Дальнем Востоке в рамках уже существующей программы субсидирования. Чиновник отметил, что на Восточном экономическом форуме прозвучало много предложений о стимулировании экологичного строительства в том регионе.
По данным Домклик, программа «Дальневосточная ипотека» побила рекорд в 2022 году в Сбере. В августе по ней выдали 2039 кредитов, что вдвое больше январских показателей и почти на треть выше февральских.
Как получить Дальневосточную ипотеку в Сбербанке
Что такое ГОСТ о «зеленом» строительстве
Российский «зеленый» ГОСТ утвержден в начале сентября и начнет действовать с ноября 2022 года. Это добровольная система сертификации жилых домов на соответствие критериям экологичного строительства.
Всего в списке «зеленых» критериев для многоквартирных домов значится 81 параметр. В их числе: энергоэффективность зданий, рациональное водопользование, использование экологичных материалов и ресурсоэффективность, экологическая безопасность территории, инновации устойчивого развития, безопасность обращения с отходами, наличие детской инфраструктуры и безбарьерной среды для маломобильных лиц и многое другое.